“Scendi dall’Olimpo” Alice De Bortoli arriva a Venezia in blu – FOTO

La giovanissima influencer italiana Alice De Bortoli ha appena pubblicato le foto scattate al suo arrivo a Venezia: siete pronti a vedere il look che ha sfoggiato?

La fantastica ex collegiale è pronta per il red carpet di Venezia: al suo arrivo ha sfoggiato un outfit tutto blu, che non è di certo passato inosservato!

Il look comprende: i capelli sciolti e con la piega mossa; un paio di occhiali dalla montatura nera, ma con le lenti leggermente azzurrine; un paio di sandali alti neri e poi la parte migliore… l’abito color blu elettrico.

Il vestito presenta una forma asimmetrica, una fascia che le cinge il punto vita, una scollatura a V e un taglio smanicato sulle spalle: la bella Alice sa sempre come stupirci!

Alice De Bortoli, la più bella dell’intera mostra del cinema: L’Italia la ama! – FOTO

Per dare un tocco in più al look, la strepitosa tik toker ha aggiunto uno splendido anello color argento, che le dà ancora più luce e le conferisce una maggior eleganza: la De Bortoli è semplicemente uno schianto!

Il make-up è super luminoso e la manicure è color cipria: l’ex partecipante della terza edizione di ‘Il collegio’ è a dir poco un incanto!

Il post ha avuto già un gran successo, ottenendo, infatti, più di 30.000 mi piace ed oltre 200 commenti, in meno di un’ora dalla condivisione.

Tra i messaggi lasciati dagli utenti sotto agli scatti, si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Sei un’opera d’arte Alice!”; “Scendi dall’Olimpo“; “Principessa sei meravigliosa”; oppure “Sono fiera di te”.

Ma quale sarà l’abito che indosserà sul red carpet? Non ci resta che continuare a seguirla per scoprirlo…