Ambra Angiolini, ineguagliabile eleganza a Venezia. L’attrice incanta il red carpet della 78esima Mostra del Cinema, il tubino aderente che seduce: bellezza unica

È una delle attrici più apprezzate del panorama italiano, completa nella versatilità delle interpretazioni, ma anche nel suo sfaccettato talento. Si tratta ovviamente di Ambra Angiolini, sulla cresta dell’onda dagli anni ’90, quando prese parte al giovanissimo cast di “Non è la Rai“, per intraprendere una delle carriere più continuative nell’ambito dello spettacolo.

Non esiste contesto in cui l’attrice non abbia dato prova delle sue innate capacità, evidenziando un destino all’insegna del successo: radio, televisione, cinema, teatro e persino diversi album musicali, non manca nulla al suo inimitabile curriculum.

Il suo percorso vanta numerose esperienze, che continua ad arricchirsi di nuove avventure, senza mai concedersi una pausa dalla cinepresa. L’ultima è particolarmente attesa, in uscita per l’anno prossimo su Disney+, le cui premesse ci preannunciano già un capolavoro.

Ambra Angiolini, sofisticata seduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini ricoprirà un ruolo importante nell’adattamento televisivo di una delle maggiori pellicole del regista Ferzan Ozpetek, senza dubbio la più iconica: “Le fate ignoranti“. Un appuntamento al quale non potremo mancare, soprattutto dopo la sua apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato con parte del cast della serie tv. Celebrando il 20ennale anniversario dalla pubblicazione del film che ha segnato un’era, l’attrice ha incantato il red carpet con la sua raffinata sensualità e ha catalizzato l’attenzione degli spettatori.

Per l’occasione ha scelto come acconciatura un elegantissimo chignon, pieno e delicato, lasciando il viso incorniciato dalla frangia scalata e aperta. Lo sguardo profondo viene sottolineato dal make up, molto naturale e leggero, che valorizza l’autenticità della sua bellezza. Il look, firmato Ermano Scervino, è decisamente perfetto per la sua silhouette: un tubino in pizzo macramè, nella tonalità del nude con effetto trasparenza, che ben si sposa con la sua carnagione. All’abito super chic ha abbinato dei sandali luminosi, e una meravigliosa collana fiorita, della collezione di gioielli Pasquale Bruni.

Ancora una volta inimitabile, Ambra Angiolini regala lezioni di elegantissima seduzione ai fan, in uno dei suoi look più indimenticabili: “Divina e incantevole“, “La mia fata“, “Sei un sogno“.