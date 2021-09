Anna Tatangelo, il VIDEO dall’alto: non si accorge che la camicetta è sbottonata. E’ il paradiso

Anna Tatangelo. La cantante è sempre più inserita nella sua duplice veste di interprete musicale e personaggio televisivo. Una ne pensa, cento ne fa

Un gossip senza fine quello che ha investito Anna Tatangelo e il suo mentore ed ex compagno di vita Gigi D’Alessio. Dopo essere stati la “coppia dello scandalo” nei primi anni duemila, hanno formato un duo iconico dello show business italiano.

Purtroppo la loro unione non ha retto alla prova del tempo e si sono detti definitivamente addio nel marzo 2020, pochi giorni prima dello scoppio della quarantena da Covid19. Rimarrà indivisibile il loro legame poiché sono entrambi genitori del piccolo Andrea, unico figlio avuto insieme, nato nel 2010. Gigi D’Alessio era già padre di Claudio, Ilaria e Luca, nati dalla prima moglie (Carmela Barbato) ed è nonno di Noemi e Sofia (figlie di Claudio). Il cantante partenopeo accoglierà un ulteriore nascituro in famiglia poiché non è più mistero la gravidanza della nuova compagna, Denise Esposito.

Cosa sta facendo la Tatangelo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Chiara versione Rock”, la Ferragni con la lingua di fuori scalda i fan, la FOTO bollente

Anna Tatangelo: il backstage del suo nuovo progetto

La cantante non è di certo stata con le mani nelle mani ma è super impegnata in una sfilza di nuovi progetti. Anche lei ha ufficializzato una sua fresca unione con Livio Cori, rapper e attore, originario di Napoli, classe 1990.

Inoltre, lo scorso maggio ha pubblicato il suo ottavo album in studio dal titolo “Anna zero” in cui è più che evidente il cambio di rotta dal punto di vista artistico, passando da uno stile melodico a uno decisamente più urban.

Non solo, la fine del 2021 vedrà la consacrazione definitiva della Tatangelo nelle vesti di personaggio teelvisivo di primo piano. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione sul piccolo schermo, il suo nome è emerso come novella presentatrice del reboot del famoso programma di Canale 5 degli anni ’90 “Scene da un Matrimonio”. Sarà lei la nuova “signora della domenica”, andando a ricoprire una fascia oraria che prima era occupata da Barbara D’Urso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Carlo Conti, sapete quanto ha speso per la sua residenza? La cifra è impressionante

Non finisce qui. Lei stessa ha pubblicato delle Instagram Stories in cui mostra un ulteriore impegno per le reti del biscione. Ha portato i suoi fan dietro le quinte del programma “All together now”, presentato da Michelle Hunziker. Sono in registrazione in questi giorni le puntate che vedremo in autunno. Anna Tatangelo verrà affiancata da altri importanti giudici e compagni d’avventura, formando un quartetto con J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone.

Appare in splendida forma mentre riprende se stessa dall’altro, avvolta in una comoda camicia bianca, leggermente sbottonata, che lascia intravedere timidamente le sue forme voluttuose. I fan non aspettano altro che poterla finalmente ammirare sullo schermo.