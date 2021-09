Annalisa pronta per i Seat Music Awards: la cantante indossa un vestitino a dir poco sbalorditivo con gambe totalmente scoperte.

Annalisa la cantante non si ferma: la Scarrone intriga sempre di più i suoi numerosi followers con fotografie da capogiro. Il fisico dell’artista nata a Savona merita soltanto applausi: spesso e volentieri la classe 1985 regala scatti non adatti ai deboli di cuori. Nonostante la pandemia ancora in corso e l’emergenza sanitaria che sta mettendo il mondo in ginocchio da ormai due anni, la seconda classificata della decima edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’ ha vissuto un’estate alquanto intensa.

La Scarrone ha finalmente fatto un tour per l’Italia, portando sui palchi le canzoni del suo ultimo disco. Non poteva ovviamente mancare la sua presenza ai SEAT Music Awards. Per l’occasione, Annalisa ha scelto di far vibrare il cuore dei suoi ammiratori indossando un vestitino illegale.

Annalisa da mozzafiato, il vestitino è cortissimo: che gambe

