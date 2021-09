Belen e Antonino, sapete quanto spendono per le vacanze? La cifra è assurda

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, quanto spendono i due neogenitori per le loro vacanze di lusso? La cifra è impressionante

La sintonia di coppia non ha vacillato neanche dopo la nascita della piccola Luna Marie. La primogenita di Antonino Spinalbese e di Belen Rodriguez, seconda figlia della showgirl, cattura ormai tutte le attenzioni di mamma e papà. Gestire gli equilibri della loro famiglia allargata non è affatto semplice, eppure la showgirl ed il fotografo sembrano riuscire a trovare sempre del tempo da trascorrere in intimità. Proprio lo scorso mese, i due si sono concessi una vacanza romantica per festeggiare il primo anno d’amore. La domanda che i fan si sono posti di fronte agli scatti pubblicati dalla conduttrice è la seguente: quanto spendono Belen e Antonino per le loro vacanze?

Belen e Antonino, quanto spendono per le vacanze? La cifra è assurda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez l’amore procede a gonfie vele. I due, dopo la nascita della loro prima figlia Luna Marie, appaiono sempre più uniti ed innamorati. La showgirl è recentemente tornata al lavoro, pronta a guidare la nuova edizione di “Tu Si Que Vales”. Spinalbese, d’altro canto, si sta rivelando un papà attento e premuroso nei confronti della piccola Luna. Al netto dei rispettivi impegni, tuttavia, l’argentina ed il compagno riescono sempre a ritagliare del tempo da dedicare solo ed esclusivamente a loro stessi.

Alcune settimane fa, la coppia si è concessa una vacanza romantica per festeggiare il primo anno d’amore. Inoltre, solamente pochi mesi prima, Belen e Antonino avevano deciso di partire per le Maldive mentre la showgirl era agli sgoccioli della gravidanza. Il resort presso cui la coppia aveva alloggiato era davvero dotato di ogni comfort. Secondo le nostre stime, per la loro vacanza, i due fidanzati avevano speso mediamente 1.000 euro al giorno.

Un soggiorno tutt’altro che economico, ma che aveva sicuramente permesso a Belen e Antonino di vivere una vera favola. La stessa favola che, allo stato attuale, continua grazie alla piccola Luna Marie.