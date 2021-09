Spaventoso incidente sulla statale: morta ragazza di 19 anni

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla statale 51 Alemagna tra Pieve di Cadore e Perarolo di Cadore (Belluno).

Aveva solo 19 anni la ragazza deceduta in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 51 Alemagna tra Pieve di Cadore e Perarolo di Cadore (Belluno). La giovane stava tornando a casa a bordo della sua auto che, per cause ancora da determinare, si è scontrata con un altro veicolo in prossimità di una curva. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre auto. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che hanno trasportato la 19enne in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Ferite altre cinque persone.

Belluno, incidente sulla statale 51 Alemagna: morta ragazza di 19 anni, cinque feriti

Un morto e cinque feriti, questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 8 settembre, sulla statale 51 Alemagna tra i comuni di Pieve di Cadore e Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno.

A perdere la vita Sara Candeago, 19enne residente a Pieve di Cadore. Sara, scrive la redazione de Il Dolomiti, stava rientrando a casa da lavoro a bordo della sua auto che, in prossimità di una curva sul Ponte di Cadore, si è scontrata con un altro veicolo. Dopo l’impatto, in cui sono rimaste coinvolte altre auto, la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118, compresa un’eliambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure alla 19enne e l’hanno trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Ca’Foncello di Treviso. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: Sara è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravissime ferite riportate. Nello scontro, scrive Il Dolomiti, sono rimaste ferite altre cinque persone.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza il tratto interessato, ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare le cause e la dinamica del sinistro costato la vita alla ragazza.