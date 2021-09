“Ecco perché funziona Dazn..”, Diletta Leotta strega il web, i commenti sotto la FOTO impazzano

Diletta Leotta strega gli utenti con l’ultimo scatto pubblicato tramite Instagram: i commenti dei fan superano ogni limite

Da quando Diletta Leotta è di nuovo su piazza, il pubblico dei social si palesa sotto agli scatti della giornalista attraverso i commenti più bollenti e scatenati. La siciliana, d’altronde, è una bellezza da quasi 8 milioni di fan. La sua passione per il calcio e le sue curve esplosive rappresentano un binomio a dir poco entusiasmante per il pubblico, che non manca di seguirla negli appuntamenti sportivi in onda su DAZN. Pochi minuti fa, la Leotta ha pubblicato uno scatto divino mediante la piattaforma di Instagram. Gli utenti, estasiati dalla sua sensualità, non si sono trattenuti e le hanno fatto arrivare i loro complimenti, fin troppo espliciti.

Diletta Leotta strega il web, i commenti sotto la FOTO impazzano

