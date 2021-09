Elisa Isoardi, la camicia sbottonata crea il panico: web in delirio – FOTO

Elisa Isoardi, la splendida conduttrice beccata per le vie della città con la camicia sbottonata. Web in delirio.

Bella, intrigante ed affascinante, Elisa Isoardi incarna perfettamente tutti questi aggettivi. Presente in televisione da tanti anni, questo 2021 si conferma essere per lei l’anno della rinascita, una maggiore consapevolezza di sé che l’ha resa ancora più irresistibile.

Sui social infatti ogni post conquista il web, le foto diventano subito virali. Tutti sono curiosi di scrutare la vita quotidiana di Elisa. I fans proprio di recente lamentavano il fatto che non le venga offerta alcun programma televisivo, cui è scaturita anche la polemica contro la collega sollevata da una fan…ma Elisa non risponde a questi attacchi e si mostra in tutto il suo splendore.

Elisa Isoardi, la camicia sbottonata fa furore: piccante

