“Vibrazioni bollenti”, Elisabetta Canalis gira in intimo per casa: ha appena fatto la storia – VIDEO

Elisabetta Canalis è entrata ufficialmente nella storia con un giro di vibrazioni uniche che fanno decollare definitivamente la passione.

La showgirl sarda, Elisabetta Canalis ha impressionato ancora una volta tutti i suoi appassionati, in corrispondenza di un finale di stagione da urlo.

Non potevano chiedere di meglio i followers, letteralmente folgorati da una bellezza che nonostante il “peso” dei 42 anni e passa fa ancora un certo effetto. In occasione di una campagna pubblicitaria di un prodotto “intimo”, l’ex di George Clooney ha scatenato la libidine dei fan, proprio come ai vecchi tempi.

Dopo il roboante successo per il suo ritorno in terra sarda, condito da scatti bollenti e videoclip vertiginose, la Canalis si ripete nel segno della sua esuberanza fisica.

Una corporatura impeccabile caratterizzata da una muscolatura impressionante è ancor più evidente durante le riprese pubblicitarie del marchio “Intimissimi“.

La showgirl sarda si fa immortalare mentre gira per casa con indosso una vasta varietà di intimi ricamati. Un sogno ad occhi aperti da non poterne fare a meno a qualsiasi ora della giornata: sontuosa!

Elisabetta Canalis scalda il cuore dei fans: una “dea” da sballo – VIDEO

