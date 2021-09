Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan: danza fenomenale – VIDEO

La showgirl di Soverato, Elisabetta Gregoraci strappa numerosi likes in concomitanza ad una performance ubriacante su Tik Tok.

L’ex gieffina , reduce dalla vetrina dell’ultima edizione del Grande Fratello ha convinto tutti i fololowers di Tik Tok, in merito ad una performance “schiacciasassi”.

Non poteva esservi risveglio migliore per la showgirl di Soverato, legata sentimentalmente all’imprenditore, Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. Mamma e figlio hanno consumato momenti indimenticabili nel corso di questa estate.

Non è da meno l’ultimo caricamento su Tik Tok che ha mandato in visibilio quasi 200 mila followers. Nella circostanza in molti non si son fatti sfuggire il dettaglio dell’outfit indossato, fin troppo al “limite”.

La grandezza della Gregoraci in generale non risiede soltanto nel modo di fare tv e di presentarsi con quel sorriso smagliante e di buon umore all’amato pubblico. Stavolta è venuta fuori una dote, di cui non tutti erano a conoscenza.

La danza ubriacante e fenomenale a ritmo di musica rock ha rispolverato le vecchie abitudini di Elisabetta, oltre a confermare la “verve” giovanile della showgirl, che ha dimostrato un certo fiuto con i movimenti del proprio corpo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Antonella Mosetti esplosione di piacere. Il bikini è striminzito e parte lo zoom, V.M.18 – FOTO

Elisabetta Gregoraci e performance convincente su Tik Tok: diffidata dalle imitazioni! – VIDEO

PER VEDERLA, VAI SU SUCCESSIVO