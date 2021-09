Federica Masolin, la profonda scollatura che non ti aspetti – FOTO

Federica Masolin, la splendida giornalista sportiva sorprende tutti con questo abito da sera dalla profonda scollatura.

Nella lista delle giornaliste sportive più belle vi è sicuramente lei, Federica Masolin che collabora con Sky Sport. Gli appassionati di Formula 1 la conosceranno ormai da tempo visto che la bellissima milanese non passa di certo inosservata. Preparazione, esperienza e quel sorriso che non si riesce a dimenticare facilmente, la Masolin ha tutte le carte in tavola per deliziare i suoi telespettatori per tanto e tanto tempo.

Il suo profilo social è costantemente aggiornato dalla giornalista con scatti di vario genere, da momenti di relax a quelli lavorativi e serate di gala nelle quali la Masolin propone outfit eleganti e con quel tocco audace che ne incrementa la femminilità. L’ultimo post ne è una chiara dimostrazione.

LEGGI ANCHE>>>Alice Basso la posa su instagram ti strega, una sensualità mai vista – FOTO

Federica Masolin, le trasparenze sulla scollatura sono hot

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Tutti ti vedono”, Antonella Mosetti inchioda i fan con due curve abbondanti: in forma strepitosa – FOTO

In occasione di una serata di gala, la bellissima giornalista indossa un abito molto elegante: come si vede dalle foto che la stessa ha postato, il dress è lungo e total black. La parte inferiore è composta da vari strati di tulle che conferiscono un tocco glamour ed anche leggerezza rendendo l’abito facile da indossare.

La particolarità verte lungo la parte superiore, a parte le due lingue di tessuto posizionate strategicamente per evitare che il lato A uscisse fuori in maniera eccessiva, viene lasciata la zona centrale trasparente favorendo una profonda scollatura. Le trasparenze poi proseguono lungo l’addome accentuando il tocco di seduzione. I commenti sono numerosi, nonostante il post risalga ad un’ora fa: “la più bella di tutte” qualcuno scrive ottenendo il like di Federica.

Le storie sono in continuo aggiornamento perché la Masolin si trova all’Autodromo di Monza, mostrandosi come sempre impeccabile.

Altri momenti vengono immortalati dagli utenti che la stessa poi riposta sul suo profilo che attualmente vanta ben 500 mila followers. Un nuovo anno lavorativo è cominciato e Federica Masolin è pronta con la grinta di sempre.