Accanto alle sue due bambine ha emozionato i fan che la seguono con venerazione e affetto, troppo bello per non commuoversi.

La splendida Federica Nargi è una delle showgirl italiane più conosciute, apprezzate ed amate del panorama dello spettacolo italiano con oltre 3,8 milioni di follower che la seguono su Instagram. La sua popolarità si deve anche alla sua passata partecipazione sul bancone di “Striscia la Notizia” dove ha catturato tutti per le sue movenze sinuose e le curve stratosferiche e toniche.

Da qualche anno ha però appeso le scarpette da ballerina al chiodo per fare la mamma delle figlie Sofia e Beatrice nate dalla relazione con il compagno storico Alessandro Matri, con il quale forma coppia fissa fin dal 2009. Vediamola dunque nell’ultimo scatto che ha pubblicato sui social assieme ai suoi due angeli.

Federica Nargi accanto alle figlie è sublime, che visione

Quasi un anno fa in un’intervista dove le era stato chiesto come si sentiva dopo la nascita delle figlie aveva risposto: “Devo dire che non mi dispiaccio come mamma. Certo, ho tanto da imparare, e mi lascio consigliare dalle mie amiche, da mia mamma, da quella di Alessandro. Ma penso che poi fare la mamma viene da sé. Non c’è un libretto di istruzioni”.

L’ex velina sembra però aver imparato molto bene a destreggiarsi con i suoi due tesori, lo testimoniano anche le foto che lei posta di continuo nel feed della sua pagina Instagram. L’ultimo scatto le racconta felici mentre si trovano sulla ruota panoramica nel parco dell’Eur a Roma. Sguardi sognanti e persi sul paesaggio di fronte a loro ma sempre abbracciate in un gesto che racconta l’amore che le unisce.

Ecco la didascalia che ha scritto Fede per accompagnare l’istantanea scattata da Alessandro: “Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunata perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra”.

I fan della giovane classe 1990 hanno apprezzato molto questa visione di lei con Sofia e Beatrice: “La top delle top. Poco da far 🙅‍♂️”, “Famiglia stupenda come poche”, “Meravigliose creature”.