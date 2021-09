“Pure i quaderni”, Giorgia Palmas shorts e gambe favolose, ma il web non la perdona. E’ la prima volta! – FOTO

Giorgia Palmas finisce al centro delle polemiche nonostante una bellezza fantastica e ricca di giovinezza: promossa o rimandata?

La giornalista sportiva, Giorgia Palmas ha arricchito di colori e fantasia l’ultimo scatto sul web. La showgirl sarda ha ritenuto opportuno che il momento migliore fosse proprio quello di mettere la scuola al centro dei riflettori.

Con l’apertura dei cancelli didattici alle porte, Giorgia ha pensato bene di sponsorizzare il materiale didattico, idoneo anche per i suoi figli, che per la prima volta si affacciano a questo mondo.

Giorgia appare davanti alle telecamere con quel tocco di sensualità in più, dato dal paio di shorts inguinali che lasciano spazio a due gambe snelle e favolose. I fan approvano con qualche “riserva” di troppo. In molti le rendono la vita difficile e in particolare una categoria di lavoratori: i cartolai.

“Potevi acquistarli nei punti vendita!” oppure “Amazon non ha bisogno di pubblicità” sono alcuni dei commenti al veleno.

Per molti, il sorriso sincero e la semplicità di una donna sublime come Giorgia non faranno più effetto come un tempo. Ora la showgirl sarda avrà come unico obiettivo quello di concentrarsi al massimo per recuperare “terreno” e visibilità

Giorgia Palmas incanta Instagram, nonostante le critiche – FOTO

