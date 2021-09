Giulia De Lellis, il top cede e l’inquadratura si ferma proprio lì – FOTO

Splendida come sempre Giulia De Lellis. L’influencer svela la sua ultima collaborazione ma il top cede creando un grande equivoco.

Momento intenso per Giulia De Lellis. Finite le vacanze estive tra costumi e luoghi mozzafiato, anche per l’influencer è arrivato il momento di buttarsi a capofitto tra i numerosi progetti che la vedono protagonista. La 25enne romana infatti appare spesso sui social per proporre capi glamour o le nuove collezioni di accessori.

I brand si rivolgono a lei vedendola idonea per pubblicizzare i rispettivi prodotti, merito anche della bellezza di Giulia a cui si abbina un forte potere comunicativo, tale da coinvolgere ben 5 milioni di followers. L’ultimo post è curioso, sebbene nato per scopo lavorativo, un piccolo incidente fa sì che gli occhi si fermino proprio lungo la scollatura.

Giulia De Lellis, la scollatura diventa audace: “Adoro questa foto” scrive un fan

Una partnership con Morellato, il brand di gioielli e accessori dal tocco contemporaneo e assolutamente giovanile non poteva che scegliere Giulia per proporre la nuova linea. Una sequenza di scatti quelli proposti e che hanno reso subito il post virale. Dai toni quasi fiabeschi, qualcuno suggerisce “Alice nel paese delle Meraviglie”, Giulia si trova seduta a tavola circondata da torte e bevande dolci.

“La merenda, il mio momento preferito: sua maestà La Torta Aurora” mentre sfoggia il suo gioiello, una collana molto elegante…più un punto luce. “Bellissima Giulietta, con questo colore di capelli, un po’ più scuro, stai molto meglio!” scrive una fan. Sguardo sognante, poi verso l’obiettivo e non manca quello seducente…insomma, la De Lellis conquista proprio tutti. L’ultima foto è davvero particolare in quanto inquadra la collana.

I più attenti avranno notato come il top a bustier arancio senza spalline sembra quasi che voglia cedere mettendo in mostra la scollatura dell’influencer. Un momento sicuramente gradito sul web tanto che in molti hanno proprio espresso un enorme piacere nel vedere queste foto.

Sicuramente un’ottima notizia per Giulia dopo le critiche ricevute nella giornata di ieri a causa dell’accostamento tuta sportiva beige e décolleté, presa pesantemente di mira sul web.