Giulia Salemi, una famiglia a pezzi: grave lutto nella notte

Giulia Salemi nelle ultime ore sta facendo i conti con un grave lutto: a dare l’annuncio è stata sua madre Fariba Tehrani, ex partecipante dell’Isola dei Famosi

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo di Instagram, in particolar modo dopo la sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. Ha trascorso una bellissima estate insieme a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia conosciuto nella casa a novembre. Sono sicuramente una delle coppie più adorate del momento e le cose tra di loro vanno a gonfie vele. Giulia, però, ha dovuto fare i conti con un bruttissimo lutto nelle ultime ore.

Fariba, la madre di Giulia, ha pubblicato un post sul suo profilo di Instagram per far sapere che il suo giovane fratello è morto ieri notte. Lo zio di Giulia è stato trovato senza vita nella sua casa, e pare che sia scomparso in seguito ad un arresto cardiaco. L’uomo si era vaccinato due mesi fa ma ha avuto comunque il covid: non è chiarissimo il motivo della sua morte, se al momento era ancora malato, ma Fariba e la sua famiglia sono davvero devastati. “La vita è ingiusta” ha scritto Giulia sotto al post pubblicato da sua madre sul suo profilo di Instagram, dispiaciuta per la morte improvvisa di suo zio. Fariba, proprio la scorsa notte, aveva sognato i suoi genitori defunti.

Non sarà facile per Fariba riuscire a superare questo brutto lutto: era davvero molto affezionata al fratello e questa tragedia è stata davvero una doccia fredda.