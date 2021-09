“Sei illegale”, Miriam Leone, lo spettacolo è più unico che raro: “Chiudete internet” – FOTO

Miriam Leone è un concentrato di bellezza e sensualità. La sua ultima foto ha come sempre raccolto il boom di likes

La meravigliosa Miriam Leone è riuscita a sorprendere i suoi followers anche questa volta. L’ex Miss Italia, recentemente vincitrice di un Nastro d’argento per la pellicola “L’amore a domicilio”, ha sicuramente fatto molta strada rispetto agli esordi. La modella catanese, fin da subito, aveva ben chiari gli obiettivi da perseguire: affermarsi nel mondo del cinema e della recitazione. Obiettivi che, con dedizione e impegno, ad oggi risultano essere pienamente raggiunti. Sui social, i fan non mancano di farle arrivare il loro appoggio ed i loro complimenti. Anche sotto l’ultima foto, nel giro di pochi minuti, sono sopraggiunti una valanga di commenti. La Leone è un concentrato esplosivo di sensualità.

Miriam Leone, lo spettacolo è più unico che raro. Impossibile resisterle – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La bellezza di Miriam Leone, oramai, non è più un mistero agli occhi dei fan. Negli ultimi anni, tuttavia, l’ex Miss Italia è salita alla ribalta soprattutto grazie alla bravura dietro la macchina da presa. Proprio in questi giorni sta avendo luogo il 78esimo Festival del Cinema di Venezia. La modella, tramite le stories, ha voluto sponsorizzare un film che le sta molto a cuore. “Il mio amico Stefano Sardo ha diretto questo film che sarà al cinema tra tre giorni” – ha spiegato Miriam riferendosi alla pellicola “Una relazione” – “Io non sono nel cast, ma è un film fatto da persone a cui voglio bene“.

L’ex Miss Italia, sempre attivissima quando si tratta di deliziare i fan con la sua sensualità, ha stupito tutti anche questa volta. Tramite l’ultimo post di Instagram, apparso pochi minuti fa, i followers hanno potuto ammirare un primo piano davvero illegale. Gli occhi verdi di Miriam, così come le labbra sensuali e impercettibilmente dischiuse, hanno fatto capitolare gli utenti.

“Chiudete internet” – è l’appello di un fan, immediatamente seguito da altri – “Sei illegale“, “La perfezione esiste“. Per la Leone, apprezzamenti e likes si sprecano.