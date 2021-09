“I Love you”. Jennifer Lopez: il suo ritorno nella città dell’amore insieme al suo Ben. Fan in delirio – FOTO

Jennifer Lopez. L’attrice e pop star di fama internazionale sembra non voler più lasciare l’Italia quest’estate 2021. A farle compagnia sempre il suo compagno, Ben Affleck

Galeotto fu il set del film “Gigli” nei primi anni duemila. In quest’occasione si conobbero i celebri attori Ben Affleck e Jennifer Lopez, facendo scatenare fan e cultori della cronaca rosa. La coppia d’oro di Hollywood dominava le scene sia a telecamere accese che spente. A un passo dal matrimonio si dissero misteriosamente addio.

Entrambi proseguirono nel loro percorso. Ben sposò un’altra bellissima attrice di nome Jennifer, la Garner, da cui ha avuto tre figli. La Lopez, invece, si è legata a Marc Anthony e nel 2008 è diventata madre di due demelli. Come nel copione di una commedia romantica si sono ritrovati vent’anni dopo, tornando a essere le star più chiacchierate di tutte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo, grande disavventura: “Non sono imbranata” il VIDEO

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il legame con l’Italia che non vogliono abbandonare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Ancora qui. Ebbene sì, Ben Affleck e Jennifer Lopez ci hanno preso gusto e non hanno proprio intenzione di lasciare l’Italia durante questa calda estate 2021.

I due erano stati avvistati a Capri nel luglio scorso, ormeggiando a largo dell’isola campana sul “Valerie”, un yacht dalla lunghezza di 84 metri. Jennifer Lopez era ritornata recentemente in solitaria sul nostro suolo nazionale in occasione della mega sfilata di Dolce e Gabbana, tenutasi a piazza San Marco a Venezia. Il suo ingresso da vera diva con pantaloni a vita alta, fiorati, e mantella verde super glamour ha riempito le pagine dei rotocalchi.

E adesso? I Bennifer sono tornati, tenetevi forte. Hanno scelto di mostrarsi nuovamente insieme, scegliendo ancora una volta la città dell’amore (Venezia) per la 78esima Mostra del Cinema. Ben Affleck presenta “The Last Duel”, film di Ridley Scott che lo vedde protagonista insieme all’amico di sempre, Matt Damon, e Adam Driver.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini esplode la pancia e anche il lato A: il vestito non contiene le forme – VIDEO

Al suo arrivo al Lido, Jennifer indossava un abito bianco firmato Valentino con scollo a foulard e gonna plissè ai quali ha abbinato occhiali da sole in tinta e sandali con tacco vertiginoso. Per la sera è stata lei stessa a mostrare il suo outfit sul suo seguitissimo profilo Instagram (175mila follower). Stavolta sceglie un abito scuro con schiena scoperta, seguita dalla stylist Mariel Haenn.

“I love you” (Ti amiamo) – le scrivono i fan i bacheca. La Jenny di quartiere (from the block), come recitava il testo di una sua famosissima canzone, è tornata.