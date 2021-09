Maria De Filippi, la clamorosa dichiarazione a Carlo Conti: e Maurizio?

Maria De Filippi è stata premiata ai Seat Music Award per i suoi vent’anni ad Amici dove è riuscita a sfornare tantissimi talenti: qui si è lasciata andare a delle dichiarazioni

Maria De Filippi la scorsa sera è stata ospite ai Seat Music Awards, il programma condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per poter ritirare un premio. La famosa conduttrice, infatti, ha riscosso un credibile successo con il suo programma Amici. Sono oramai vent’anni che Maria riesce a scoprire e lanciare talenti nel panorama della musica e della danza, e il premio ricevuto è più che meritato. Durante questa ospitata, Maria ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con il suo collega e amico Carlo.

Maria De Filippi: “Io sono innamorata di Carlo Conti”

Vanessa, durante questa occasione, ha fatto sedere i due presentatori e li ha intervistati ponendo ad entrambi le stesse domande, dando così modo ai due di confrontarsi l’uno sull’altro. Ha chiesto di Sanremo e di tante altre cose che lui e Maria in questi anni hanno fatto insieme. Quando poi ha chiesto a Carlo: “pensi che ti saresti mai potuto innamorare di Maria?” lui non ha avuto dubbi: l’ha sempre vista come una sorella e non riesce a vederla in quel modo. Maria, al contrario, ha confessato di essere già innamorata di Carlo. “Io l’ho amato, lo amo e lo amerò per sempre. E non preoccuparti per Maurizio, perché anche lui ti ha amato, ti ama e ti amerà per sempre“.

Carlo Conti e Maria De Filippi hanno davvero un meraviglioso rapporto da oramai molto tempo, in particolar modo da quando hanno condotto insieme il Festival di Sanremo un po’ di anni fa.