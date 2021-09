Marina La Rosa, rivelazione da brividi: l’annuncio social è strabiliante – FOTO

Marina La Rosa ha deciso di fare un post su Instagram rivelando cosa farà nel prossimo futuro.

Marina La Rosa ha scelto di utilizzare i canali social per fare una rivelazione da urlo. La nativa di Messina, nota per aver preso parte alla prima edizione del ‘Grande Fratello’ e per essersi classificata al secondo posto nella edizione numero 14 de ‘L’isola dei Famosi’, ha spiazzato i fans.

La siciliana è sempre molto attiva sui social network e ama pubblicare fotografie destinate agli annali. Qualche giorno fa, ad esempio, postò uno scatto in cui indossava un costumino che non copriva il suo fondoschiena marmoreo. Marina è sicuramente amata da gran parte del pubblico maschile: la sua sensualità è straordinaria, così come la sua bellezza. La 44enne, qualche minuto fa, ha pubblicato online un post lunghissimo in cui ha fatto una rivelazione incredibile.

Marina La Rosa, rivelazione sbalorditiva: da non credere

Marina ha scritto un post lunghissimo su Instagram. “E va bene dai ho sempre avuto un seno piccolo ma molto molto bello. Perfetto direi. Poi le gravidanze, l’allattamento.. e lo sappiamo tutti insomma come va a finire. Quindi ho deciso.”: inizia così la rivelazione della showgirl.

La classe 1977 si espone e decide di prevedere il futuro. “Ve lo dico adesso con un post così in futuro, se apparirò diversa, non mi si potrà dire nulla. Si ho deciso. Ho deciso di tenermelo così com’è. Ma quando sarà il momento di inserire due protesi ebbene sì saranno quelle di meplastic”, si legge. La siciliana ha anche elogiato la dottoressa che è presente con lei nella fotografia.

Marina ha anche rivelato che, mentre sceglie la ‘misura’ giusta, ha iniziato a lavorare sulle altre parti del corpo: grazie ad un trattamento laser rimodella glutei, gambe e addome.