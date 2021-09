“Il regista è precipitato da una scogliera durante un’intervista.“, ha precisato Margarita Simonyan, giornalista a capo dell’emittente russa RT. “Entrambi si trovavano su quella scogliera, quando il cameraman è scivolato in acqua. [… A quel punto] Zinichev si è immediatamente tuffato per salvarlo, ma morì schiantandosi contro una roccia sporgente“. “Non ha esitato un attimo ad agire; non da ministro, ma da uomo comune, da soccorritore ha compiuto un atto eroico.“, ha commentato la professionista.

Una tragica notizia anche per il presidente della Federazione Russa. Il capo del Cremlino ha espresso le sue “sincere condoglianze” ai familiari di Evgenij Zinichev per la sua “tragica morte.” Nel telegramma inviato alla vedova e al figlio, Vladimir Putin ha confessato di essere ancora scioccato dalla notizia: “Abbiamo perso un vero ufficiale, un compagno, una persona di grande forza interiore e coraggio. Per me questa è una perdita personale insostituibile: abbiamo condiviso molti anni in stretta collaborazione.”

Al dolore si uniscono anche il primo ministro Mikhail Michoustine, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, il leader ceceno Ramzan Kadyrov, il presidente serbo Aleksandar Vucic e l’ambasciatore britannico in Russia Deborah Bronnert.

Ministro dal 2018, Yevgeny Zinichev aveva trascorso gran parte della sua carriera all’interno dei diversi servizi di sicurezza russi, in particolare in quello della stretta protezione di Vladimir Putin, secondo una biografia pubblicata dalle agenzie russe. L’alto funzionario aveva offerto servizio segreto nel KGB sovietico negli ultimi anni dell’URSS. Nel 1991, il 55enne diventò membro del Personalities Protection Service (UST). Dal 2006, quest’uomo dall’aspetto severo prestava servizio nel reparto di sicurezza dei presidenti Vladimir Poutine e Dimitri Medvedev.

Alexander Melnik era un grande regista e sceneggiatore russo, noto per il suo film d’avventura ambientato nell’artico del 2015 “Territorija“ (Territorio). Le scene della pellicola d’avventura sono state girate sullo stesso altopiano Putorana, luogo della tragedia. Il professionista stava progettando un documentario sullo sviluppo dell’Artico e sulla rotta del Mare del Nord della Russia.