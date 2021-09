“Al GF tiferò per te”. Miriana Trevisan, i ricordi 30 anni dopo “Non è la Rai”. Una nuova avventura in arrivo – FOTO

Miriana Trevisan. La showgirl ricorda i suoi esordi a “Non è la Rai”, iconico programma delle reti Mediaset (Fininvest all’epoca), che rappresentò un fenomeno televisivo degli anni ’90

Gli adolescenti degli anni ’90 impazzirono letteralmente per un programma televisivo delle reti Fininvest (oggi Mediaset) che diventò con il tempo un vero e proprio fenomeno di costume. Si tratta di “Non è la Rai”, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni, di cui ieri, 9 Settembre, si è celebrato il 30esimo anniversario dalla messa in onda della prima puntata.

La trasmissione vedeva esibirsi delle giovanissime artiste in erba che potremmo paragonare, in grandi linee, alle influencer odierne. Simpatiche, di talento, molte di loro finirono nel dimenticatoio. Altre, invece, videro in “Non è la Rai” il trampolino di lancio per carriere di prestigio. Basti pensare ad Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo, Laura Freddi, Antonella Elia, Alessia Mancini, Romina Mondello.

Impossibile dimenticare anche Miriana Trevisan che ha espresso parole nostalgiche ricordando i suoi esordi.

Miriana Trevisan: i suoi ricordi di “Non è la Rai”. Il futuro è alle porte

Miriana Trevisan sceglia una foto in bianco e nero che la vede impegnata a teatro per raccontare le sue emozioni riguardo il 30esimo anniversario di “Non è la Rai”.

Lasciata la “palestra” televisiva di Gianni Boncompagni ha poi avuto una carriera sfolgorante. Ha partecipato a molti dei programmi cult del palinsesto degli anni passati. Basti pensare a “Striscia la Notizia”, “La Corrida”, “Pressing”, e “La ruota della fortuna”.

Ha avuto modo di venire a contatto con i più grandi maestri della televisione italiana, autentici mostri sacri come Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

La showgirl non rimpiange il passato ma lo ricorda teneramente: “Agli inizi arrivavo agli studi in autobus, poi quando hanno iniziato a riconoscermi ho comprato un motorino. Sotto casa mia stazionavano trenta persone al giorno, la sera stavo fino a mezzanotte a fare gli autografi”. (Tratto dal settimanale Oggi).

Attualmente è pronta a iniziare una nuova sfida televisiva; sarà tra i prossimi concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello” nella versione dedicata ai personaggi Vip. Presenta ancora una volta Alfonso Signorini su Canale 5. “Tiferò per te” – scrive un utente alla Trevisan sui social Network. La sfida partirà a breve, lunedì 13 Settembre.