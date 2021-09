Nunzia De Girolamo, grande disavventura: “Non sono imbranata” il VIDEO

Nunzia De Girolamo ha condiviso un video nelle sue Ig Stories in cui racconta che l’è successa una grande disavventura: i dettagli

La conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo si trova a Benevento dove l’è capitata una disavventura, che ha raccontato insieme a un amico sui social network.

L’affascinante ex politica è andata a fare compere di libri scolastici in una negozio della cittadina campana per sua figlia Gea di 9 anni avuta insieme a Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel secondo governo Conte.

Nunzia De Girolamo, il video della disavventura della conduttrice TV

In questo video qui sopra la De Girolamo in auto racconta di non essere un’imbranata e fa spiegare a un amico fuori dall’abitacolo di essere rimasta senza benzina. Un episodio sgradevole che però può succedere a chiunque almeno una volta nella vita.

Qualche settimana fa la ex deputata è stata paparazzata dal settimanale “Oggi” che ha pubblicato foto di lei con suo marito Francesco mentre sono nel Salento e si lasciano andare a baci pieni di passione. I due coniugi da dieci anni sembrano ancora due ragazzini innamorati pazzi l’uno dell’altra.

A proposito della loro relazione, la conduttrice TV ha dichiarato: “L’attrazione fisica è rimasta stabile, è proprio quella degli inizi. È una cosa rara, siamo fortunati. E riservati: è difficile che ci lasciamo andare a effusioni in pubblico, anche se d’estate, lo ammetto, ci controlliamo un po’ meno”.

I due si trovavano al lido “Togo Bay” di Porto Cesareo nel leccese, dove avevano affittato una villa insieme a due coppie di loro amici, che hanno bambini dell’età di Gea, la loro unica figlioletta.

Sempre lei ha raccontato come non ci sia stata mai ombra di competizione tra di loro né litigi anche se sono di due idee politiche diverse visto che la De Girolamo era di “Forza Italia” e lui milita nel “Partito Democratico“. Il loro segreto è la complicità, afferma ancora soddisfatta e felice la ex politica.