“Bellissima con i tuoi 10kg in più”. Rosa Perrotta sul red carpet di Venezia celebra la vita: compagnia speciale – FOTO

Rosa Perrotta. L’influencer ed ex tronista di “Uomini e Donne” ha sfilato lungo il red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Il suo outfit celebra la vita

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia sta per volgere al termine. Domani, 11 Settembre, calerà il sipario sulla manifestazione che celebra la settima arte in tutte le sue forme.

Tuttavia, sul red carpet della Biennale, abbiamo visto sfilare personaggi non necessariamente legati a questo mondo. Non solo registi, attori e produttori, dunque, ma anche celebrità del piccolo schermo, personalità del web e influencer hanno donato la propria presenza. Tra questi ha spiccato la modella e un personaggio televisivo Rosa Perrotta che ha lanciato un importante messaggio attraverso i suoi canali social.

Rosa Perrotta: il red carpet con il pancione incanta il lido di Venezia

Rosa Perrotta è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato come tronista a “Uomini e Donne” e per essere poi stata concorrente di una passata edizione de “L’Isola dei Famosi”. Durante il popolare dating show di Maria De Filippi ha conosciuto Pietro Tartaglione, attuale compagno e padre del suo primo figlio, Domenico, nato nel 2019.

La coppia avrebbe dovuto convolare a nozze nel corso del 2020 ma il Covid ci ha messo lo zampino ed è tutto rimandato. Poco male, i due sono stati investiti da un’altra felice notizia che si concretizzerà a breve. Saranno presto genitori di un altro maschietto.

Rosa Perrotta è stata tra i vip che hanno sfilato sul tappeto rosso della 78esima Mostra del Cinema di Venezia dove ha sfoggiato il suo bel pancione in una celebrazione pubblica della vita.

Su Instagram è seguita da uno stuolo di fan, il contatore segna oltre 1,7 milioni di utenti. A loro lascia le seguenti parole, diffondendo un importante messaggio: “Per il carpet quest’anno ho optato per un look diverso, diverso come il mio corpo. Ma ho scelto di stare a mio agio, col mio pancione e i miei 10 kili in più”.

La modella si è presentata con un tailleur celeste, molto fasciante. Sotto la giacca solo un reggiseno a strisce. Continua: “Forse non sarò stata super femminile, forse il carpet si fa in vestito con strascico e paillettes, ma volevo rappresentare proprio me in questo momento della mia vita: -in tailleur (un po’ “strong”come sempre, e a 2 mesi dal parto un po’ di più); -in celeste per ovvi motivi; – poco principesca, piuttosto guerriera pronta ad affrontare a breve la seconda prova più importante della mia vita. E come mi ha urlato un fotografo ‘il carpet incinte,si può!’ “.

Cosa pensano i fan di questa scelta? Tutti assolutamente concordi nel promuoverla. “Bellissima con i tuoi 10kg in più” – srive qualcuno. Fanno eco altri: “Sei una donna splendida, di più in gravidanza, con indosso qualsiasi abbigliamento e quello della foto ti sta d’incanto”, “Bellissima anche se fossi uscita in pigiama”.