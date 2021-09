Zodiaco, quali sono i segni che non riescono a lasciare andare il passato

Alcuni segni zodiacali sembrano non riuscire a staccarsi dal passato, continuando a rimuginare su cose avvenute e vivendo in un costante stato di nostalgia

Per loro dimenticarsi di quello che è stato sembra un’impresa quasi impossibile, così come vivere il presente nella sua totalità. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali non riescono a staccarsi dal passato e lasciarsi alle spalle persone o situazioni. Sebbene in alcuni casi si riesca a tornare indietro e a risolvere questioni passate, non sempre si può e continuare a rimuginare su ciò che è accaduto porterà gli individui a non godersi il presente. Inoltre essere ossessionati dal passato e vivere costantemente in uno stato di nostalgia non gioverà al proprio umore o salute mentale.

I segni zodiacali che non sanno lasciare il passato

Tra i segni che provano più nostalgia per il passato troviamo il Cancro e i Gemelli che sembrano avere forti difficoltà a vivere il presente. In particolar modo entrambi sono piuttosto legati alla propria infanzia e fanno fatica a fare i conti con le responsabilità e tutto quello che comporta essere una persona adulta.

Il segno del Cancro rimane particolarmente incastrato nei ricordi, ai quali si aggrappa in modo quasi ossessivo. In realtà il motivo riguarda il suo controllo delle emozioni e dei rapporti, verso i quali non riesce a essere sempre equilibrato. Ma pensare costantemente a quello che è stato e a ciò che si è lasciato indietro non aiuta, specie se le cose non torneranno mai tali.

Lo stesso vale per i Gemelli che fanno fatica ad accettare il passare del tempo. Vorrebbero rimanere per sempre bambini e continuare a vivere in un costante stato di spensieratezza. Anche quando dovranno fare i conti con l’età adulta cercheranno sempre un modo per sentirsi legati alla propria infanzia.

In questa categoria troviamo anche lo Scorpione che sebbene tenga spesso per sé i suoi sentimenti, rientra tra i segni che restano maggiormente legati a quello che è stato. Persone, situazioni, avventure, amori, sensazioni, questo segno tende a rivivere nella propria mente tutto questo, senza riuscire a godersi pienamente il presente. La nostalgia lo colpisce anche nei momenti più inaspettati e lo porta a chiudersi ancora di più in se stesso. Preferisce gestire queste emozioni in solitudine.

Infine c’è il segno dei Pesci, tra i più sensibili e romantici di tutto lo Zodiaco. Proprio questo lato caratteriale porta le persone nate sotto questo segno a sognare a occhi aperti il proprio futuro e a vivere con nostalgia il passato. Rimuginano spesso su ciò che si sono lasciati alle spalle, desiderando di poter rivivere emozioni passate. Per loro risulta particolarmente difficile non lasciarsi andare a momenti di pura nostalgia.