“Sei la rappresentazione della donna”, Serena Rossi si sbellica dalle risate in sua compagnia – FOTO

Serena Rossi ha condiviso uno scatto su Instagram in compagnia di un’amica molto speciale: le due si stanno rotolando a terra dalle risate

L’attrice e conduttrice Serena Rossi è stata una delle protagoniste della 78esima Mostra di Venezia, sfilando anche lei sul red carpet con le altre star del cinema. La bellissima partenopea ha pubblicato poche ore fa una foto in compagnia di una sua amica nonché sua estetista ed esperta in cosmetica.

Di sicuro è stata lei che ha aiutato la Rossi ad apparire ancora più bella di quello che è, con l’ausilio di smalti per piedi e mani.

Serena Rossi, l’allegra foto con Francesca Napolano

Ed eccole belle e ridenti le due donne mentre Francesca Napolano cerca di fare le unghie alla sua amica e attrice ma a stento riesce nell’impresa dato le grasse risate.

“La superstar del gruppo è lei, senza dubbio. Francesca Napolano: travolgente, intraprendente, ‘the best in town’ e non solo, glitterata, leopardata, accanto a me da tanto tempo”, scrive la Rossi come didascalia alla sua foto e continua: “Mani e piedi impeccabili sempre. Ma vogliamo dire dei nomi che inventi agli smalti e delle nostre disavventure in cucina a Marechiaro?! Ahahah meglio di no”. A quanto pare sono proprio questi “nomi” inventati per gli “smalti” che fanno ridere a crepapelle le due bellissime donne.

La madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato con un bellissimo e principesco vestito rosa firmato Giorgio Armani per la première del film di Mario Martone “Qui rido io” con Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta, il noto commediografo e padre del più grande tragediografo di tutti i tempi, re del teatro napoletano, Eduardo De Filippo e dei suoi fratelli Titina e Peppino, attori anch’essi.

La pellicola, in concorso per il Leone d’oro, ha ricevuto dieci minuti di applausi al termine della proiezione già dai titoli di coda. Un film che si preannuncia già un successo di incassi al botteghino e benedizioni della critica.