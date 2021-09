“Mi spogli con gli occhi”, Federica Pellegrini spunta dall’acqua, la visuale è per soli adulti – FOTO

Federica Pellegrini, pioggia di likes per l’ultimo scatto della nuotatrice. I fan non si trattengono e le esprimono i loro pareri

Dopo la gloriosa, ultima Olimpiade a cui Federica Pellegrini ha preso parte proprio il mese scorso, la nuotatrice più famosa d’Italia ha deciso di dire addio allo sport tanto amato mediante un evento attualmente in corso a Napoli. Si tratta dell’International Swimming League, una competizione tra dieci squadre partecipanti che proseguirà per tutto il mese di settembre. La Pellegrini, emozionata e al contempo malinconica all’idea di dire addio al nuoto, continua ad aggiornare i fan in merito a tutto ciò che le sta accadendo in questi giorni. Nell’ultimo post apparso su Instagram, Federica è immersa nell’elemento che più la rappresenta: l’acqua. La visuale è bollente e cattura immediatamente il boom di likes.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei illegale”, Miriam Leone, lo spettacolo è più unico che raro: “Chiudete internet” – FOTO

Federica Pellegrini spunta dall’acqua, la visuale è da record – FOTO

Per vederla, vai su Successivo