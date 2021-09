“La perfezione esiste”, Valentina Vignali così è ancora più bella: occhi che illuminano nell’anima – FOTO

La cestista professionista, Valentina Vignali lancia uno sguardo profondo alle telecamere: bellezza che ti colpisce nell’anima.

“Finchè non ci incontreremo di nuovo” con queste parole la cestista professionista, Valentina Vignali irrompe su Instagram, alludendo ad un addio anticipato.

Le sue parole sembrano avere un impatto molto forte per gli ammiratori che l’hanno sempre sostenuta durante il suo cammino personale e professionale. Per la showgirl e modella dall’istinto sexy indiavolato potrebbe essere soltanto un modo per attirare ancor più l’attenzione ed invogliare i fan a tener fermo lo sguardo verso di lei.

Ebbene proprio i suoi occhi, questa volta, sono i protagonisti indiscussi di una scena che colpisce direttamente nel profondo dell’anima di ciascuno. Con quel vestito giallo molto attraente illumina le giornate di sole dei fan per una bellezza che “vince” senza ombra di dubbio la concorrenza spietata alla ricerca di notorietà.

Insomma siamo di fronte ad un “capolavoro” di Picasso, degno di nota, che non conosce rivali neanche a distanza

Valentina Vignali guida la classifica delle bellezze perfette – FOTO

