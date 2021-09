“Sei divina”, Valentina Vignali incanta Venezia, l’abito valorizza il décolleté spaziale – FOTO

Valentina Vignali è incantevole sul red carpet di Venezia: l’abito valorizza le forme impeccabili ed esplosive

Proprio nella giornata di ieri, Valentina Vignali aveva promesso ai followers che li avrebbe stupiti nel corso della rassegna cinematografica attualmente in corso a Venezia. La splendida cestista, mediante un post, aveva preso in giro le colleghe lasciandosi immortalare in jeans e sneakers nel bel mezzo della laguna. La frase con cui si chiudeva la didascalia, tuttavia, era la seguente: “Domani vi stupisco, promesso“. Promessa che, a distanza di poche ore, è stata indiscutibilmente onorata. La Vignali ha da poco postato una fotogallery imperdibile tramite il proprio profilo Instagram: il suo look ha lasciato tutti i presenti a bocca asciutta.

Valentina Vignali incanta Venezia, l’abito valorizza il décolleté spaziale – FOTO

Venezia è letteralmente caduta ai piedi della favolosa Valentina Vignali, la cestista che nel corso degli ultimi anni ha spopolato tramite i social. Bella, solare e dotata di grande autoironia, la modella è arrivata sul red carpet di Venezia con l’intenzione di far capitolare gli utenti che la seguono. Obiettivo immancabilmente centrato, complice l’abito sfarzoso che la Vignali ha sfoggiato con disinvoltura. Felicissima di aver potuto presenziare all’attesissimo Festival del Cinema, la modella ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa indimenticabile esperienza.

“Che dire, è stato tutto talmente bello che è difficile da raccontare!“, ha esordito Valentina, per poi ringraziare uno ad uno tutto lo staff che si è occupato del suo look. L’abito, che grazie ai brillantini riusciva a conferire una luce strepitosa al volto della Vignali, era dotato di un corpetto che esaltava alla perfezione il décolleté della cestista, che gli utenti non hanno mancato di apprezzare.

“Sei divina“, “Ma allora le principesse esistono“, “Sei la Cenerentola moderna“: queste le lusinghe apparse sotto alla compilation, che in poche ore è riuscita a far guadagnare alla modella il record di likes.