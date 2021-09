Anno d’oro quello in corso per la giornalista che sembra in trattative per avere una promozione alla conduzione di un nuovo format domenicale.

La giornalista e conduttrice Veronica Gentili continua ad animare le serate degli italiani con la sua trasmissione di punta “Stasera Italia Weekend” dove tratta temi legati alla politica e attualità.

Quello in corso per lei però potrebbe essere un anno d’oro e delle grandi occasioni, in quanto dopo il successo della sua trasmissione estiva “Controcorrente”, andata in onda per sei settimane, ora per lei sarebbe in lavorazione un nuovo programma di informazione che dovrebbe andare in onda di domenica.

Ancora nulla di certo ma pare che sia in trattativa con Mediaset proprio per attuare tale manovra all’interno del palinsesto della rete. Nel frattempo vediamo come si è presentata in studio ieri sera, un look casual che ha alzato la temperatura.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini esplode la pancia e anche il lato A: il vestito non contiene le forme – VIDEO

Veronica Gentili fa strage di cuori, gli inviti a cena fioccano dopo la messa in onda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Anna Tatangelo sensuale a letto rivela. “Fidanzata?” No… poi arriva un numero di telefono… VIDEO

La meravigliosa giornalista pochi giorni fa ha anche inaugurato la nuova stagione televisiva di Italia 1, alla conduzione dell’inedito programma “Buoni o Cattivi” assieme all’ospite Emi Skilla. Sempre elegante e ma banale, Veronica è tra i volti Mediaset più belli della nostra tv.

Ne sono sicuri i suoi follower che hanno apprezzato molto il suo outfit ieri sera durante la puntata di “Stasera Italia Weekend” dove ha sfoggiato un abbigliamento decisamente sobrio composto da jeans stretti e blusa bianca morbida sul corpo.

Aria fresca e sbarazzina, merito anche dei capelli lisci portati dietro le spalle e il trucco leggero, che ha fatto sobbalzare non poche persone all’ascolto. I fan stavolta hanno davvero dato sfogo alla fantasia visti i commenti decisamente provocanti e lusinghieri sulla sua bellezza incantevole.

“Quanta 6 bella in diretta Vero❤️❤️”, “Mi piace questo look…i capelli all’indietro lisci”, “E tutto il resto è noia dajeee”, “Mamma mia 😍 Sempre beato lui”, “Gnocca❤️”, “Devo trovare il tempo per invitarti a cena…Se sei fidanzata invito anche lui dai😅”