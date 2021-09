Omicidio nel parcheggio di un’azienda: giovane donna uccisa a colpi d’arma da fuoco

Omicidio nel parcheggio di un’azienda di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza, dove una donna di 31 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco.

Ancora un femminicidio nel nostro Paese. Una donna di 31 anni di origine nigeriana sarebbe stata assassinata a colpi d’arma da fuoco dall’ex convivente. Il delitto è avvenuto questa mattina nel parcheggio di un’azienda a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza, dove la vittima lavorava. Il tutto sotto gli occhi delle colleghe della 31enne che si era recata presso la ditta per iniziare il turno. Il presunto killer si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine che si stanno occupando delle indagini e della caccia all’uomo.

Vicenza, omicidio nel parcheggio di un'azienda: 31enne assassinata a colpi di pistola

Choc a Noventa Vicentina, comune in provincia di Vicenza, dove nella mattinata di oggi, venerdì 10 settembre, una donna di 31 anni di origine nigeriana, di cui non è stata resa nota l’identità, è stata assassinata.

Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Messaggero, la vittima si era recata a lavoro presso una ditta specializzata nell’inscatolamento di funghi. Scesa dall’auto nel parcheggio dell’azienda, la donna sarebbe stata avvicinata dall’assassino e raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco. Ad assistere al delitto alcune colleghe della 31enne che stavano per iniziare il turno di lavoro.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, dopo la segnalazione, i carabinieri che hanno ritrovato il corpo ormai senza vita della 31enne. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare il killer, datosi alla fuga subito dopo. Ad aprire il fuoco, riporta Il Messaggero, si ipotizza possa essere stato l’ex convivente della vittima, un uomo di 51 anni italiano. I militari dell’Arma, in collaborazione con la Polizia, hanno dato il via ad una caccia all’uomo su tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale.

Ancora da chiarire il movente e la dinamica esatta dell’omicidio, circostanze su cui stanno indagando i carabinieri.