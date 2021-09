Il Volo, la foto recentemente postata da Piero Barone ha commosso i fan. Il post diventa virale in poche ore

Ogni volta che il magnifico trio di tenori si esibisce sul palco, il pubblico rimane ipnotizzato dalle performances canore degli artisti de Il Volo. Lo scorso 9 settembre, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno conquistato gli spettatori dell’Arena di Verona, dove si è tenuta l’edizione 2021 dei Seat Music Awards. Con l’occasione, i tenori hanno anche girato un videoclip per omaggiare Ennio Morricone, il grande maestro scomparso nel luglio del 2020. Quest’oggi, il più grande del gruppo ha condiviso uno scatto che ha davvero emozionato i suoi 500mila fan. In poche ore, il post è divenuto virale.

NON PERDERTI ANCHE —> Belen e Antonino, sapete quanto spendono per le vacanze? La cifra è assurda

Il Volo, la FOTO di Piero Barone commuove tutti e diventa virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

NON PERDERTI ANCHE —> “E io che ho voglia di…”, Giorgia Palmas sorprende tutti, nella FOTO la richiesta si fa esplicita

Nella serata di ieri, giovedì 9 settembre, si sono svolti i Seat Music Awards nella suggestiva location dell’Arena di Verona. Gli ospiti che si sono avvicendati sul palco sono stati moltissimi ed hanno contribuito al successo dell’evento, interamente dedicato alla musica. L’esibizione dei cantanti de Il Volo era tra le più attese dal pubblico. I tre tenori, intervistati poco prima dell’evento, non hanno nascosto l’emozione provata sul palco dell’Arena di Verona, che, pur non essendo paragonabile a quello di Sanremo, li ha comunque messi a dura prova. Gianluca, Ignazio e Piero, per l’occasione, hanno anche girato un videoclip per omaggiare il maestro Ennio Morricone.

Poche ore fa, Piero Barone, il più grande del gruppo, ha condiviso un tris di scatti che racchiudono le emozioni uniche provate sul palco dei Seat Music Awards. “9/09/2021“, ha scritto il tenore nella didascalia, che non necessita di ulteriori spiegazioni. I fan, commossi dai loro occhi lucidi e dai sorrisi contagiosi, li hanno sommersi di apprezzamenti e lusinghe.

“Complimenti per tutto“, “Insieme per sempre e con successo, vi amiamo“: così si sono espressi gli utenti che seguono il trio. Ancora una volta, i membri de Il Volo hanno dimostrato sul palcoscenico tutta la loro affinità.