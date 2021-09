Sonia Bruganelli ha fatto sognare il web con un nuovo incredibile scatto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza unica, fascino incredibile, fisico pazzesco. Sonia Bruganelli ha conquistato non solo il cuore di Paolo Bonolis, suo marito dal 2002, ma anche il pubblico incantato dai suoi incredibili scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. Seguito da 612mila follower, il suo feed è un’insieme di scatti di vita personale e professionale, il cui minimo comune denominatore è il suo fascino intramontabile.

Classe 1974, di Roma, il suo nome è diventato noto per le sue attività nel mondo dell’imprenditoria. Dalla sua linea per bambini, alla sua agenzia di casting, ha poi debuttato sugli schermi alla guida del format “I libri di Sonia”, in onda su Tim Vision. Per la prossima stagione approderà al “Grande Fratello Vip” dove sarà opinionista al fianco di Adriana Volpe nella prossima sesta edizione.

Mamma di tre figli, Silvia, Davide e Adele, su Instagram racconta la sua vita mostrandosi sempre super raffinata. Noto è il suo gusto in fatto di vestiti, in quanto in ogni foto si mostra sempre super chic puntando su capi sempre trendy. Anche l’ultimo outfit sfoggianto ha stupito tutti.

Sonia Bruganelli mozzafiato: la mise fa sognare il web

