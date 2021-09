Atalanta-Fiorentina: le pagelle e il tabellino dell’anticipo serale di questo sabato 11 settembre.

Dopo la splendida partita tra Napoli e Juventus, il programma di serie A è ancora ricco di partite. L’Atalanta ospita la Fiorentina: gli uomini di Gasperini vogliono assolutamente tornare a vincere dopo il pareggio casalingo con il Bologna. Le big stanno letteralmente volando: tralasciando la Juventus, le magiche sorelle hanno raccolto solo vittorie.

La Viola, dopo aver perso all’esordio per 3 a 1 contro la Roma, ha vinto in casa contro il Torino. La squadra di Vincenzo Italiano vuole sicuramente essere protagonista in questo campionato: dopo annate piuttosto buie, i tifosi sperano in qualcosa di meglio. La partita allo Gewiss Stadium è divertente e piena di ribaltoni: il risultato finale sorprende non solo i sostenitori delle squadre in questione, ma tutti gli appassionati di calcio.

Atalanta-Fiorentina: le pagelle e il tabellino della partita

L’Atalanta parte forte e segna subito il gol del vantaggio: l’arbitro però annulla tutto grazie all’ausilio del Var. La svolta arriva al 32esimo minuto: Maehle prende il pallone con le mani e l’arbitro assegna un rigore per gli ospiti. Vlahovic sul dischetto non sbaglia. Appena inizia il secondo tempo, il direttore di gara assegna un nuovo rigore per la Viola: Vlahovic trasforma ancora in gol la massima punizione. La squadra di casa prova una reazione e, sempre su rigore, accorcia le distanze grazie alla freddezza di Duvan Zapata. La banda di Gasperini ci prova fino alla fine, ma il gol del pareggio non arriva: un grande Terracciano chiude la porta.

ATALANTA: Sportiello 5.5; Toloi 5, Palomino 5.5, Djimsiti 5; Zappacosta 5.5, Pasalic 5.5, Freuler 5.5, Maehle 5.5; Pessina 6; Miranchuk 5.5, Zapata 6.

FIORENTINA: Terracciano 7, Venuti 6, Milenkovic 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6; Bonaventura 6, Torreira 6.5, Duncan 6; Callejon 6, Vlahovic 7.5, Sottil 5.5.

AMMONITI: Maehle, Bonaventura, Zapata, Igor, Milenkovic, Gosens, Odriozola, Freuler, Palomino

MIGLIORE IN CAMPO: Vlahovic

L’Atalanta, in settimana, comincerà il suo cammino in Champions League andando a far visita al Villarreal. La Fiorentina, invece, scenderà nuovamente in campo sabato prossimo alle ore 15 a Marassi contro il Genoa.