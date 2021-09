Federica Pellegrini ha condiviso un nuovo scatto che ha incantato il popolo del web. Subito è tripudio di like e commenti.

Talento da vendere, fascino unico, fisico pazzesco. Federica Pellegrini non solo negli anni ha conquistato incredibili medaglie mondiali e olimpioniche, ma anche il pubblico incantato dalla sua verve, dalla sua bellezza e dai suoi risultati in vasca. Specializzata nello stile libero, Federica ha debuttando anche nel mondo dello spettacolo posando per campagne pubblicitarie e prendendo parte a “Italia’s Go Talent” nella veste di giudice.

Classe 1988, di Miriano, ha dedicato tutta la sua vita al nuoto tuffandosi in piscina per la prima volta a soli 7 anni. Fin da giovanissima ha raggiunto subito ottimi risultati. Tra titoli e record, è la vincitrice più giovane conquistatasi una medaglia individuale alle olimpiadi, negli scorsi mesi ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Per quanto riguarda la vita privata, la Pellegrini è legata all’allenatore Matteo Giunta che l’ha spronata nel tempo standole sempre al fianco durante le sue gare. Amante degli animali e la moda, si mostra sempre curata distinguendosi con il suo caschetto biondo.

Federica Pellegrini incredibile: fan folgorati dalle sue curve roventi

