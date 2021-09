“Sei proprio una bomba”, Melissa Satta è devastante, la FOTOGALLERY risalta il posteriore divino

Melissa Satta, la compilation devastante da tutte le angolature: i fan rimangono ipnotizzati dalla bellezza della modella

La stagione televisiva appena iniziata sembra stia portando grandi soddisfazioni alla favolosa Melissa Satta, assente da diverso tempo dalle scene. L’ex compagna di Kevin Prince Boateng sarà presto al timone di “Missione Beauty”, un talent che tratterà di argomenti legati all’estetica, e che potrà beneficiare della partecipazione dei maggiori esperti del settore. L’ex velina, ingaggiata da Sky Calcio Club per la guida di “Goal Deejay”, non mancherà di stupire i numerosi fan che la sostengono. Nei giorni scorsi, la Satta ha raggiunto il Festival del Cinema di Venezia. La sua sfilata a luci rosse ha mandato in escandescenza il web. Non puoi perdertela.

Melissa Satta è devastante, la FOTOGALLERY da tutte le angolature

Numerosissime le star che, negli scorsi giorni, hanno sfilato di fronte ai fotografi nel corso del 78esimo Festival del Cinema di Venezia. Dalle attrici più famose del panorama cinematografico italiano, alle influencer che, negli ultimi anni, hanno conquistato migliaia di followers imponendosi, ormai, come delle vere e proprie celebrità. Non poteva mancare la passerella di Melissa Satta, che, splendida nel suo abito glitterato, ha davvero sedotto tutti con la sua sensualità devastante.

Nella fotogallery postata quest’oggi, realizzata presso l’incantevole laguna, l’ex velina ha voluto mostrare ai followers i dettagli dell’outfit sfoggiato a Venezia. Esplosiva ed elegante allo stesso tempo, Melissa ha scelto un abito lungo dotato di una scollatura mozzafiato sulla schiena, che non può far a meno di esaltare il posteriore divino. Il vestito, caratterizzato da un vertiginoso spacco, mette al contempo in evidenza le gambe marmoree, che la Satta accavalla nello scatto che la vede posare seduta.

In pochi minuti, i followers si sono scatenati con i loro commenti bollenti: “Sei davvero una bomba“, “Come te nessuna mai“, “La più bella del mondo“. I likes, attualmente, hanno raggiunto quota 15mila.