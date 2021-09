Amatissimo dai giovani, Ciro Priello sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”: scopriamo qualche dettaglio in più su di lui

I più giovani lo conoscono soprattutto per il lavoro svolto insieme ai The Jackal mentre il pubblico generalista lo ricorderà per aver vinto la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Parliamo di Ciro Priello che debutterà venerdì 17 settembre a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti nel quale competerà per la vittoria insieme ad altri dieci concorrenti. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Ciro Priello: vita privata e carriera del fondatore dei The Jackal

Nato a Napoli nel 1986 con il nome di battesimo di Ciro Capriello, ha mosso presto i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dapprima cercando di farsi strada nella danza, sua grande passione e disciplina alla quale si è dedicato fin dall’infanzia, poi decidendo di intraprendere un percorso differente.

Nel 2005 insieme agli amici Simone Russo, Francesco Ebbasta e Alfredo Felaco fonda la società di produzione video nota con il nome di The Jackal. Inizialmente i quattro giovani si dedicano a video amatoriali che decidono di pubblicare sul web aprendo un proprio canale Youtube.

I contenuti pubblicati si arricchiscono di creatività e i The Jackal iniziano a farsi conoscere attraverso web series come “Lost in Google” o “Gli effetti di Gomorra sulla gente“. In particolare con quest’ultima -nata come parodia della popolare serie italiana- la loro popolarità cresce a tal punto da riuscire a collaborare anche con gli attori di Gomorra.

Ciro Priello contemporaneamente al suo lavoro con il gruppo si dedica ad alcuni progetti solisti prendendo parte al film “AFMV – Addio fottuti musi verdi“, e più recentemente partecipando alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori dal quale ne è uscito vincitore.

Nel frattempo i The Jackal si allargano dando il benvenuto a Gianluca Colucci -detto Fru- Claudia Napolitano e Aurora Leone. Ormai conosciuti a livello nazionale il gruppo viene ingaggiato per commentare sul web i contenuti di trasmissioni di rilievo come X Factor o il Festival di Sanremo e a collaborare con noti personaggi.

Pur essendo una persona piuttosto riservata, Ciro mostra con amore e fierezza la sua famiglia attraverso i social media. L’attore e influencer è sposato con la blogger Maura Iandoli con la quale ha avuto una figlia, Anna, nata nel 2016.

Carlo Conti lo ha voluto fortemente nel cast di Tale e Quale Show dove avrà modo di mettere in mostra le sue qualità di ballerino, cantante e attore.