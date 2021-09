Nel cast della nuova edizione di “Tale e Quale Show” ci sarà anche lei, Federica Nargi: scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata

Venerdì 17 settembre prenderà il via la nuova edizione di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti che tornerà a intrattenere i telespettatori di Rai 1. Il cast è stato ormai annunciato da diverso tempo e tra gli undici concorrenti che si contenderanno la vittoria troviamo anche Federica Nargi. Un’esperienza inedita per lei che dovrà affrontare le insidiose sfide che il programma le proporrà. Ma vediamo di scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Federica Nargi: carriera e vita privata della concorrente di “Tale e Quale Show”

Nata a Roma nel 1990, Federica Nargi muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella e in particolare partecipando a Miss Italia nel 2007. L’anno successivo prende parte al programma Veline attraverso il quale il pubblico veniva accompagnato nel processo di casting delle veline di Striscia la Notizia.

È proprio lei a spuntarla insieme a Costanza Caracciolo e le due faranno coppia fissa sul bancone di Antonio Ricci per ben quattro edizioni. Terminata l’esperienza e acquisita una discreta notorietà, venne chiamata in Rai dove debuttò come conduttrice nel programma “Facciamo pace“. Alcuni anni dopo il suo ritorno a Mediaset la vede al timone di “Colorado“, accanto a Paolo Ruffini.

Negli anni ha continuato a lavorare anche come modella e testimonial di numerosi brand, lanciando anche una propria linea di costumi da bagno. Ha poi contemporaneamente cercato di farsi strada nella recitazione. Federica Nargi ha accumulato esperienza sia in teatro che in televisione e il pubblico ha potuto vederla all’opera in alcune fiction come “Il bello delle donne…alcuni anni dopo“.

Oggi vanta quasi quattro milioni di followers su Instagram dove condivide con il pubblico la sua vita. Nel corso della sua avventura a Striscia la Notizia, nel 2009, Nargi incontrò il calciatore Alessandro Matri con il quale intraprese una relazione. La coppia non è ancora convolata a nozze ma secondo indiscrezioni il matrimonio potrebbe essere alle porte. La loro famiglia è composta anche dalle due figlie Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica Nargi partecipò, proprio con la sua ex compagna Costanza Caracciolo, alla prima edizione di Pechino Express. Nel corso della sua carriera ha avuto quindi la possibilità di vivere un’esperienza da reality, ma mai quella di un talent. Come se la caverà a Tale e Quale? Per saperlo il pubblico dovrà attendere la messa in onda del programma di Carlo Conti.