FIMI, classifica ribaltata: chi a sorpresa è riuscito a scavalcare i favoriti

I dati relativi alle vendite musicali di questa settimana spiazzano tutti: al primo posto si piazza un gruppo storico, scavalcando il favorito. Ecco la classifica FIMI

L’estate è terminata e ha portato con sé i tormentoni che hanno dominato la stagione che ci stiamo lasciando alle spalle. Lo dimostra la classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) che riporta i dati relativi alle vendite musicali dell’ultima settimana. Il podio dei singoli più venduti vede la caduta dei colossi di questi ultimi mesi, mentre quello degli album un testa a testa internazionale che ha visto vincere a sorpresa un gruppo storico.

Classifica FIMI: rivoluzionato tutto, chi ha battuto i favoriti

I dati pubblicati riguardano i singoli e gli album più venduti e ascoltati in Italia negli ultimi sette giorni. Numerosi i debutti e le sorprese che ha riservato la classifica FIMI questa settimana.

Tra i singoli sparisce dal podio per la prima volta dopo tredici settimane il tormentone “Mille“, nato dalla collaborazione di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, che scende al sesto posto. A occupare la sua posizione una nuova entrata: “Tu mi hai capito“, il brano di Madame realizzato insieme a Sfera Ebbasta.

Il rapper conquista i primi due posti, mantenendo la vetta insieme a Blanco con il singolo “Mi fai impazzire“, l’unico tormentone in grado di battere ancora la concorrenza. Al terzo posto troviamo ancora la coppia formata da The Kid Laroi e Justin Bieber con “Stay“.

Rivoluzionato anche il podio degli album che vede un testa a testa tra due colossi internazionali. A spuntarla a sorpresa sono gli Iron Maiden, il gruppo heavy metal che dopo quarant’anni di carriera continua a macinare vendite. Il loro nuovo album “Senjutsu” debutta al primo posto nella classifica FIMI, battendo il favorito Drake che con il suo nuovo disco “Certified Lover Boy” ha raggiunto numeri da capogiro sulle piattaforme digitali.

Nonostante questo non è riuscito a conquistare la vetta, debuttando al secondo posto. In terza posizione resta Rkomi con il suo “Taxi Driver“, in classifica ormai da quasi venti settimane.

I dati sono in continuo aggiornamento ed evoluzione. Il mercato discografico è particolarmente movimentato al momento, vedremo quali sorprese ci riserverà la classifica FIMI nelle prossime settimane.