Mai come ora al centro delle polemiche, la soubrette Guendalina Tavassi sa come uscirne illesa, il tutto grazie alla sua “arma segreta”.

La showgirl e nota influencer classe 1986, Guendalina Tavassi, si è inavvertitamente presentata quest’anno sulle soglie del red carpet. Nata sotto il segno del Capricorno, in quel della capitale italiana, è celebre al pubblico anche per al grande risonanza data dalle sue opinioni sulla vita quotidiana condivise attraverso le storie del suo profilo Instagram, in cui senza filtri, e animatamente, è solita farsi portavoce di esperienze che comprendono le tematiche più disparate.

In seguito alla sua meno recente partecipazione nei panni di coinquilina nell’undicesima del “Grande Fratello“, e della successiva di naufraga a “L’isola Dei Famosi“, Guendalina confermerà nel corso degli anni anche il suo ruolo sul piccolo schermo esibendosi come amata opinionista. Proprio qui, come nel suo ultimo scatto, la soubrette ha avuto modo di mostrare la sua “leggendaria” carica di ironia ed il suo sex appeal.

Guendalina Tavassi è una “dea, punto e basta”: scollatura in bianco e curve super sexy

