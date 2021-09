“Doc – Nelle tue mani 2”, addio ad uno dei protagonisti. Il motivo sconvolgente

Doc – Nelle tue mani 2 sta per arrivare. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova stagione vedrà l’addio di un personaggio principale.

Manca sempre meno all’uscita di Doc – Nelle tue mani. La seconda stagione del medical drama più famoso di Italia approderà su Rai 1 nell’inverno del 2022, anche se al momento non è ancora stata data conferma della data. Nonostante le riprese siano iniziate solo da pochi giorni, tuttavia, alcuni interessanti spoiler cominciano già a circolare. Tra questi, l’uscita di scena di uno dei personaggi chiave della serie. A spiazzare il pubblico più di ogni altra cosa è il motivo della sua morte.

“Doc – Nelle tue mani 2”, addio al dottor Lazzarini?

Sembra che a lasciare il cast di Doc – Nelle tue mani durante questa attesissima seconda stagione sarà Gianmarco Saurino, nei panni di Lorenzo Lazzarini. L’irriverente e testardo dottor Lazzarini è stato una delle colonne portanti della scorsa stagione, nonché l’unico in grado di tenere testa al primario Marco Sordoni (Raffaele Esposito). Secondo le prime indiscrezioni, il personaggio interpretato da Saurino morirà per un’infezione virale e – più precisamente – di Covid 19. La voce, benché ancora da confermare, ha suscitato molte polemiche sul web. Secondo alcuni utenti, infatti, sarebbe sconveniente utilizzare la pandemia ancora in atto a fini cinematografici. Quanto alla scelta di eliminare Lorenzo Lazzarini, non è ancora ben chiaro il motivo. Non è da escludere, comunque, che la decisione sia stata presa per via degli impegni lavorativi del suo stesso interprete (così come già avvenuto per Giammarco Commare ne Il Paradiso delle Signore).

Quale che sia la scelta finale degli sceneggiatori, una cosa è certa: la morte del dottor Lazzarini – se mai dovesse avvenire – farà molto discutere. Non ci resta che aspettare questo inverno per scoprire qualcosa di più riguardo alla nuova stagione della serie. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni e gli spoiler!