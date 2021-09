Eleonora Daniele, il primo piano è spettacolare: eleganza e fascino da vendere – FOTO

Eleonora Daniele ha condiviso nelle sue Ig Stories un foto della sua fanpage in cui appare in primissimo piano. Un viso da ragazzina per la conduttrice di “Storie italiane”

La conduttrice di uno dei programmi più amati della televisione, “Storie Italiane“, ha condiviso una scatto meraviglioso nelle sue Instagram Stories, condividendolo dalla sua fanpage ufficiale.

Eleonora Daniele appare in primissimo piano in una foto che mette in evidenza naturalmente il suo bellissimo viso e i lineamenti perfetti. Nonostante non sia più una ragazzina ha un incarnato davvero fresco e una pelle da far invidia a chiunque.

Eleonora Daniele, la foto in primissimo piano della sua fanpage

La bella e affascinante conduttrice è pronta a tornare in TV con il suo programma di attualità e intrattenimento “Storie italiane“. La trasmissione prenderà il via lunedì 13 settembre a partire dalle 10:20 prima del cooking show di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”.

Il suo rotocalco della rete ammiraglia Rai è uno dei più seguiti dal pubblico ed Eleonora Daniele è una giornalista che con inchieste e servizi ha sempre combattuto ogni tipo di ingiustizia e discriminazione.

Infatti sul suo profilo Instagram, ad esempio, ha postato pochi giorni fa una foto di una donna afghana che è stata ammazzata da alcuni sicari dei talebani. La 45enne ha raccontato quanto è successo nella didascalia alla sua immagine.

“È stata barbaramente uccisa all’interno della sua abitazione a Firozkoh, nella provincia di Ghor, l’ex agente di polizia Banu Negar, incinta di sei mesi e già madre di un altro bambino”. Con queste parole ha denunciato quanto accaduto in Afghanistan.

Il suo post in poco tempo è stato condiviso da molti personaggi del mondo dello spettacolo e da comuni utenti del social network, facendo così un giro immenso del web. Tutto pronto quindi per l’inizio delle danze del rotocalco quotidiano di Rai 1. Quello di “Storie italiane” è un appuntamento fisso per i telespettatori del mattino delle TV di Stato.