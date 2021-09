Elisabetta Gregoraci, divertimento e relax a Monte Carlo. La conduttrice regala la sua bellezza al web, con il bikini che toglie il respiro ai fan: statua di sensualità

Simbolo di eleganza e femminilità, Elisabetta Gregoraci torna a sedurre il web, dopo aver catturato l’attenzione sul red carpet della 78esima mostra del cinema di Venezia. L’abito complice del suo assoluto protagonismo all’evento è firmato Mario Dice, in un modello ampio e increspato nella tonalità del celeste che illumina la conduttrice, esaltandone il fascino mediterraneo. Un’esperienza potente ed indimenticabile, riassunta dalla showgirl su Instagram in una coinvolgente descrizione: “Come nelle favole… Venezia 78: un’emozione unica di quelle che ti fanno battere il cuore per giorni“.

Effetto scaturito anche dalla sua bellezza mozzafiato, che offre in una veste decisamente più informale, mentre si trova in speciale compagnia. Rigorosamente a bordo dell’immancabile barca, naviga per le acque di Monte Carlo, condividendo con i fan la sua fuga di relax. Felicità e divertimento sono gli ingredienti principali della vacanza, in cui sfoggia il bikini da urlo che ha mandato in visibilio i fan: semplicemente perfetta.

Elisabetta Gregoraci, il saluto all’estate è super sexy

L’estate giunge al termine, ed Elisabetta Gregoraci ne approfitta per trascorrere altri giorni di vacanza, questa volta in speciale compagnia. Si tratta della sorella Marzia Gregoraci, accompagnata dai figli Gabriel e Ginevra, che si divertono con Nathan Falco, sempre al fianco della conduttrice.

Destinazione Monte-Carlo, o per meglio dire le acque del Principato, a bordo di una barca che diventa un trampolino per i componenti più giovani. Le due mamme appaiono in splendida forma mentre sfoggiano costumi all’ultima moda ed il loro sorriso più splendente, che trasmette la gioia di trascorrere del tempo in famiglia.

La showgirl sceglie un look impeccabile, a partire dal copricostume traforato nero con ampio scollo a V, che permette di intuire la sua straordinaria silhouette attraverso il gioco di trasparenze.

Ma anche il bikini rivela il gusto elegante della showgirl, caratterizzato dalla stampa a fiori e dettagli pendenti, in un modello che ne esalta le curve esplosive, per i fan rimasti ancora una volta a bocca aperta.