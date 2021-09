Tremano i telespettatori di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma di Federica Sciarelli. La conduttrice sta davvero valutando di abbandonare l’amata trasmissione?

E’ tornato il consueto appuntamento settimanale del mercoledì sera, alle ore 21.30, con “Chi l’ha visto?“. Il format è ormai uno dei prodotti più apprezzati di Rai 3, punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di cronaca e di attualità. Federica Sciarelli, forte delle competenze acquisite in oltre 16 anni di trasmissione, è ormai un volto rassicurante ed estremamente caro al pubblico dell’emittente. Nelle ultime settimane, tuttavia, si è a lungo parlato del possibile abbandono del programma da parte della giornalista. La sua risposta ai microfoni di DiPiù non ammette repliche. Per i fan è un duro colpo.

NON PERDERTI ANCHE —> “Bellissima”: Federica Pellegrini in vasca, il fisico mozzafiato fa sognare il web. Irresistibile – FOTO

Federica Sciarelli abbandona “Chi l’ha visto”?. La risposta che non lascia dubbi

NON PERDERTI ANCHE —> “Stupenda”: Michela Persico, le aperture dell’abito alzano la temperatura sul Red Carpet. Fisico pazzesco – FOTO

Le recenti dichiarazioni di Federica Sciarelli ai microfoni di DiPiù hanno terrorizzato i fan di “Chi l’ha visto?”. Dal 2004, la presentatrice, membro dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, si dedica con passione ed impegno ai casi di cronaca di interesse nazionale e alla ricerca di persone scomparse. Nelle ultime settimane, i rumors avevano messo in circolazione la voce secondo cui la Sciarelli sarebbe prossima ad abbandonare il format, che senza il suo volto di riferimento potrebbe perdere molti consensi. La risposta della conduttrice nell’intervista di DiPiù è stata lapidaria.

“Prima o poi dovrà succedere. Sono una giornalista, il mio lavoro è fatto anche di stimoli e di cambiamenti” – ha spiegato la Sciarelli, prima di rassicurare i telespettatori a lei affezionati – “Ad andarmene ora non ci penso proprio“. Federica ha inoltre confessato di aver più volte preso in considerazione l’idea di dedicarsi ad altre esperienze televisive. Il suo legame con “Chi l’ha visto?”, tuttavia, è ancora molto forte.

La Sciarelli, che è alla guida della trasmissione dal lontano 2004, ha ammesso di essere particolarmente legata alla sua redazione. “Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me“: queste le ultime parole della conduttrice.