Prima del suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” non si è risparmiata e ha parlato pubblicamente di alcuni problemi avuti con una nota presentatrice: di chi si tratta

È stata annunciata come una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via lunedì 13 settembre e le sue ultime dichiarazioni hanno attirato la curiosità del pubblico. Si tratta di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e attuale conduttrice, che ha sempre dimostrato di possedere una certa schiettezza. Lo ha fatto anche questa volta, dichiarando apertamente di provare antipatia per una nota presentatrice con la quale sembra non scorrere buon sangue.

LEGGI ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, i concorrenti più e meno pagati: i sorprendenti cachet

“Mi bloccava le ospitate”, Manila Nazzaro senza peli sulla lingua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nel video di presentazione pubblicato dagli account social del reality, Manila Nazzaro ha dichiarato che se dovesse pensare a una persona che non vorrebbe mai vedere nella casa farebbe il nome di Caterina Balivo.

Tra le due donne sembra non scorrere buon sangue come ha ulteriormente precisato la concorrente in un’intervista a Tvblog.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pier Silvio Berlusconi e l’amore con l’ex modella. Silvia Toffanin non può farci nulla

Le loro strade si sono incrociate per la prima volta nell’edizione del 1999 di Miss Italia, vinta proprio da Nazzaro. Sul podio salì anche Caterina Balivo che ottenne la terza posizione e secondo la vincitrice quello fu il momento che diede inizio alla reciproca antipatia tra le due donne.

“Con lei non ho mai legato in 22 anni” -spiega- “ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi“. Stando alle sue parole la presentatrice avrebbe più volte sottolineato come sia riuscita a lavorare molto di più rispetto a chi Miss Italia lo aveva vinto, vedendolo come un chiaro riferimento alla sua persona.

“So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi” -ha dichiarato- “mi è stato riferito che lei mi considera antipatica”. Nessun commento da parte della diretta interessata alle parole di Manila.

LEGGI ANCHE -> Belen e Antonino, sapete quanto spendono per le vacanze? La cifra è assurda

Una diatriba che sembrerebbe avere tutte le potenzialità per creare dinamica all’interno del reality. Alfonso Signorini riuscirà a farle incontrare e chiarire? Il terreno per un faccia a faccia sembra essere stato spianato.