Giusy Rizzotto candidata a Savona. I VIDEO fanno il giro del web: “Vi denuncio tutti” – FOTO

In vista delle elezioni amministrative di Savona, Giusy Rizzato figura tra le candidate a FI. Polemica assurda sui video di presentazione.

E’ arrivato finalmente il mese della “vigilia” alle elezioni amministrative del Comune di Savona.

La stragrande maggioranza di chi rappresenta le liste di partito in prima persona o indirettamente sarà impegnato per tutto il mese a moderare la cosiddetta “campagna elettorale”, con l’obiettivo di raccogliere quante più adesioni possibili, tra i cittadini del capoluogo di provincia.

Inoltre tra i candidati in corsa per raggiungere un posto di privilegio nello staff del futuro sindaco della città figura anche la seducente, Giusy Rizzato, personaggio molto comune da quelle parti.

La donna più accattivante e sensuale della Liguria ha già iniziato ad attivarsi anzitempo. In appoggio al Sindaco candidato, Angelo Schirru e alla lista di “Forza Italia Berlusconi”.

Le video performances stuzzicanti e “mossa” vincente strappa voti alle urne stanno tutt’ora facendo il giro del web. Il tutto sollevando un “polverone” di polemiche senza precedenti

Giusy Rizzato frena gli “entusiasmi” e lancia il grido di battaglia – FOTO

Il turbillon di polemiche che sta via via discorrendo in queste ore sta “bagnando” di critiche l’esordio in politica della candidata al partito di “FI”, Giusy Rizzato.

La donna, secondo alcuni video che girano sul web è stata presa come “esca” da qualche “lestofante” e riprodotta con immagini movimentate e fin troppo spinte.

Questo è il “succo” della denuncia che la diretta interessata, indignata per l’accaduto non voluto, muove in queste ore. La sua posizione politica potrebbe essere più al rischio del previsto.

“Pur di screditarmi riescono a buttarmi fango arrivando fino a questo punto”. Una situazione assurda e anomala allo stesso tempo che la candidata ha voluto sottolineare, lanciando un “grido” di vendetta agli autori della riproduzione di quei video spinti.

“Vi denuncio tutti” commenta la candidata alle elezioni amministrative del Comune di Savona, arciconvinta di non essere lei in prima persona, la protagonista delle videoclip “hard”.

Nelle ultime ore è intervenuto anche il Sindaco uscente: gli autori di questa diffamazione ora dovranno davvero preoccuparsi. Come sarà l’epilogo di questa spiacevole storia?