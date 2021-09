Meteo per sabato 10 settembre 2021, come saranno le previsioni? Scopriamo cosa ci aspetta in tempo reale per questo weekend.

Non possiamo più contare sul sole, nelle ultime ore la situazione meteo sta cambiando in tutta Italia e la pioggia inizia a farsi largo. Stiamo per salutare l’estate 2021, alcuni di questo ne sono felici dal momento che è stata una stagione davvero torrida, mentre altri proprio non riescono ad accettarlo visto che il freddo lo odiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roma, voglia di una gita? Devi assolutamente visitare questi posti “segreti” nella città eterna

Pioggia, sole, vento, come sarà il meteo? Scopriamolo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Ryanair annuncia nuove rotte sul cielo italiano ed europeo. Scopri le novità

NORD

Sono previsti degli annuvolamenti verso il pomeriggio con locali rovesci verso il settore Alpino centro-orientale. Altrove non sono previste precipitazioni ed il tempo dovrebbe rimanere stabile e soleggiato. Le temperature saranno abbastanza stazionarie tra i 27° ed i 30°.

CENTRO

Previsto qualche annuvolamento e qualche pioggia leggera soprattutto sui rilievi appenninici. Il bel tempo dovrebbe durare ancora qualche giorno e le temperature dovrebbero aggirarsi tra i 27° e i 31°.

SUD

Sono previsti violenti piogge soprattutto sulla Campania meridionale, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Le temperature sono in calo e sono comprese tra i 23° ed i 27°.

Ad ogni modo se decidete di fare una gita fuori porta portate con voi l’ombrello che non si sa mai.