Michael Schumacher, la moglie fa un’importante annuncio dopo mesi

La moglie di Michael Schumacher, ha voluto fare un annuncio davvero importante. Dopo mesi di silenzio ha deciso di parlare.

Sono passati davvero molti anni da quel lontano 2013, quando ignari di tutto venivamo portati a conoscenza del fatto che Michael Schumacher si era schiantato contro una roccia mentre sciava. Era il 29 dicembre, il 7 volte campione del mondo di Formula 1 si trovava con suo figlio (allora 14enne) Mick e con il fidanzato di sua figlia, Gina Maria, lungo la pista del Faurire fino al tracciato della Chamois.

I tre iniziano a sciare ad una velocità appropriata per sciatori esperti come loro. Michael si dirige verso un tratto di pista non battuta e non controllata. La ricostruzione di quei tragici momenti è stata possibile grazie alla telecamera GoPro in dotazione al casco che registra ogni movimento.

Mentre il pilota stava sciando, ad una velocità sostenuta, succede qualcosa di irreparabile. Gli sci impattano contro una pietra invisibile, nascosta dalla neve soffice e fresca, dalle immagini si vede che Michael fa un volo di diversi metri per poi arrestare la sua corsa contro una roccia.

Il campione mondiale atterra di testa, la telecamera non si spezza ma il casco si ed il trauma cranico sarà irreparabile, Schumacher è cosciente, verrà detto dai soccorritori intervenuti sul posto.

Corinna, una donna che ha dedicato la sua vita a suo marito

Sono stati anni davvero difficili per il campione del mondo, una serie di interventi importanti gli hanno permesso di continuare a vivere, ma in che modo? A che prezzo? Lo schianto fu devastante e Michael Schumacher da quel momento non si è mai più ripreso totalmente.

Una donna, sua moglie Corinna, madre dei suoi figli, ha fatto e fa tutto il possibile affinché l’unico uomo che abbia mai amato davvero possa vivere una vita apparentemente normale. Quando fu dimesso dall’ospedale, Corinna allestì in casa una clinica all’avanguardia. Macchinari medici di ogni genere, assistenza infermieristica h 24, tutto per lui, tutto per l’uomo che aveva sposato.

Sono trascorsi quasi 8 anni da quando il campione mondiale di Formula 1 si è impattato rovinosamente contro una roccia. In questi anni si sono susseguite diverse ed innumerevoli vicende anche spiacevoli. Tra pochi giorni verrà trasmesso un docu-film in suo onore sulla piattaforma Netflix e la moglie Corinna ha rotto il silenzio.

Corinna ha rilasciato un’intervista alla piattaforma che omaggerà suo marito con un docu-film, “Tutti sentiamo la sua mancanza, ma è qui. Continua a farmi vedere ogni giorno quanto è forte” dice quasi rassegnata.

Il campione non comunica con le parole ma con lo sguardo. Tutti lo rendono partecipe della vita che conducono. “Michael mi manca tutti i giorni, manca ai nostri figli, manca alla famiglia tutta, a suo padre, a quelli che gli vogliono bene. Tutti sentiamo la sua mancanza“.

Durante l’intervista interviene anche Mick, figlio del campione, il ragazzo è un pilota di Formula 1 proprio come il suo papà e confessa che gli sarebbe piaciuto parlare con lui di questa sua passione.