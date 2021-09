“Hai messo in ombra la Lopez”. Serena Rossi lascia tutti senza fiato FOTO

Serena Rossi è stata presente tutti i giorni al Festival del Cinema di Venezia. Ha sfoggiato numerosi outfit che hanno incantato i suoi followers storici

Serena Rossi è una delle attrici più amate d’Italia. Ha esordito tanti anni fa quando era appena una ragazzina e venne presa nella soap opera napoletana più amata di sempre. Con i suoi capelli ricci, il suo viso d’angelo e la sua voce incredibile conquistò tutti, e da lì la sua carriera è stata tutta in discesa. Un Posto al Sole è stato un trampolino di lancio perfetto, da lì la nostra Serena non si è più fermata e ha cominciato a ricoprire sempre più ruoli in televisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Carlo Conti, sapete quanto ha speso per la sua residenza? La cifra è impressionante

Serena Rossi in bianco e nero conquista tutti a Venezia

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S e r e n a R o s s I ( @ s e r e n a r o. s s I o f f I c I a l)

Proprio l’anno scorso è stata la protagonista del film evento del 2020, stiamo parlando di “Io Sono Mia“, il film che racconta la storia della famosa cantante Mia Martini. Qui ha avuto modo sia di recitare che di mettere in pratica la sua passione per il canto. Ma soprattutto, ha avuto modo di farsi conoscere da chi non aveva ancora avuto l’occasione di farlo. Quest’anno al Festival di Venezia ha conquistato davvero tutti con il suo arrivo: accanto al compagno Davide Devenuto, conosciuto sul set della soap opera napoletana, ha avuto modo di sfoggiare numerosi look che hanno tolto il fiato a tutti i presenti e anche a chi ha assistito da casa. Serena diventa ogni anno sempre più bella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non è la Rai”, una delle showgirl rompe il silenzio: “Vi spiego cosa accadeva in trasmissione”

Lei e Davide formano una coppia amatissima sui social, anche se sono abbastanza riservati. Sono oramai tantissimi anni che stanno insieme e sono sempre più innamorati.