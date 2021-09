Pier Silvio Berlusconi e l’amore con l’ex modella. Silvia Toffanin non può farci nulla

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno insieme da molti anni e sono una splendida coppia ma lui ha provato un sentimento molto forte per una ex modella

L’amore che lega Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è indiscutibile. La coppia ha una famiglia solida con due figli, Lorenzo Mattia di 9 anni e Sofia Valentina che ne ha 3.

Manca solo di convolare a nozze ma forse i due non lo ritengono necessario dato che sono già completi così. Lei è il volto di uno dei programmi TV più amati del piccolo schermo, “Verissimo” mentre lui è l’amministratore delegato della Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, la ex modella con cui ha avuto una relazione

Prima di stare con la ex letterina, il figlio di Silvio Berlusconi ha avuto una relazione con una ex modella da cui ha avuto la sua prima figlia, Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 e che ama stare lontana dai riflettori perciò non appaiono foto della giovane 30enne. Sua madre è Emanuela Mussida.

I due ex fidanzati si sono conosciuti quando erano molto giovani. Lui infatti aveva 21 anni e lei 20. La storia poi naufragò e Pier Silvio incontrò Silvia Toffanin con cui ha una relazione meravigliosa da 19 anni.

La coppia ha di recente trascorso le vacanze a Portofino sulla Riviera Ligure insieme ai loro due figli. L’ amministratore delegato della Mediaset nonché vicepresidente esecutivo ha comprato proprio vicino alla cittadina vip vicino Genova un castello, il Bonomi Bolchini, una storica residenza di Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure sulla Riviera di Levante.

In questa splendida dimora Pier Silvio e Silvia hanno deciso di trasferirsi insieme a tutta la loro bellissima e unita famiglia.

La conduttrice televisiva presto riprenderà la trasmissione del sabato pomeriggio con le sue interviste a personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non solo. Ci sarà un doppio appuntamento: “Verissimo” andrà in onda anche di domenica.