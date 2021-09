“Poverino”. Sabrina Salerno risponde per le rime alle offese di un (ex) giornalista Sky. Poi solleva il dubbio

Sabrina Salerno. La popolare cantante e showgirl è stata citata pubblicamente in maniera denigratoria dal giornalista Alessandro Alciato. Arriva la sua risposta

Iconica diva nostrana degli anni ’80, conosciuta fuori dai confini italiani grazie ai singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”, è ancora oggi una delle showgirl più gettonate del panorama televisivo, procace, sensuale, simpatica e di talento.

Sabrina Salerno è stata la regina di quest’estate 2021. Il suo profilo Instagram è un tripudio di bellezza con immagini mozzafiato delle vacanze in cui sfoggia un fisico impeccabile in bikini colorati e super sensuali. Tuttavia, è oggi protagonista di un fatto spiacevole che ha coinvolto direttamente la sua persona e a cui la cantante e personaggio televisivo ha voluto replicare in prima persona.

Sabrina Salerno: la risposta all’offesa del giornalista Alessandro Alciato

Alessandro Alciato è uno dei volti del giornalismo sportivo di Sky che ha deciso di lasciare l’azienda per cui lavora e ha preso commiato pubblicamente, scrivendo una lunga lettera sul proprio profilo Instagram.

“Lascio Sky, dopo 17 anni. Oggi è stato il mio ultimo giorno” – inizia così il messaggio per i suoi follower in cui ripercorre il periodo di attività con nostalgia, affetto per i colleghi con una stoccata finale a qualcuno di non meglio identificato (“Grazie a tutti i colleghi (un onore e un privilegio incontrarvi) per le telefonate e i messaggi di queste ore. Solo una persona non si è fatta viva”).

Nella sua dissertazione ha citato un personaggio molto famoso, Sabrina Salerno, con un risultato fortemente denigratorio. La frase incriminata non è passata inosservata e molti hanno fatto segnalazione alla diretta interessata che si è sentita giustamente di replicare.

Alessandro Alciato ha scritto: “Fra Sky Sport e Sky Sport 24 ho avuto Direttori con la lettera maiuscola… Nelle riunioni e nelle chat di lavoro parlavano di concetti altissimi, non di Sabrina Salerno”.

La showgirl ligure ha usato Instagram Stories per dire la sua: “Volevo ringraziare quelle persone che si sono prese la briga di scrivermi, cercando di difendermi in qualche modo, dicendo: ‘Guarda questa persona maleducata, cafona che cosa ha detto di te’. Persone così, che fanno commenti di questo tipo, sono persone limitate. Questa persona poi tra l’altro, questo giornalista che non so chi sia – non è famoso – non mi conosce neanche, quindi si permette di farmi questi commenti o certi collegamenti? Poverino. Non mi conosce, non sa neanche chi sono. Si è soffermato, probabilmente, a un’immagine fotografica, ma a noi non importa niente. Non ho bisogno di difendermi da livelli mentali così bassi”.

Non finisce qui, Sabrina Salerno solleva il dubbio che la frase possa essere una ripicca in merito ad altro: “Se una persona si licenzia e fa una lettera pubblica di quel tipo, vuol dire che io sono una sua ossessione, perché per nominarmi in una lettera di licenziamento? Mi è venuto anche un sospetto. Io ricevo molti messaggi di quel genere là, però non rispondo mai. Motivo per cui, fatevi una domanda e datevi una risposta”.